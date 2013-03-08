Büyükşehir'den Mezar İhalesi

İhale Salonu'nda 11 firmanın katılımıyla gerçekleşen ihaleye; Kenan Yamanel İnşaat 482 bin 675 TL, Hüsrevoğlu İnşaat 485 bin 720 TL, Sungur Hafriyat 487 bin 200 TL, Göker Gözütok 498 bin 700 TL, Başaran İnşaat 528 bin 550 TL, Antaş İnşaat 542 bin 900 TL, Gökışığı İnşaat 549 bin 810 TL, Sinan İnşaat 560 bin 300 TL, Mustafa Cingöz 568 bin 370 TL, Gökhan Demirel İnşaat 580 bin 928 TL, Kılıç İnşaat ise 689 bin 300 TL teklif verdi.

Yaklaşık maliyeti 863 bin 252 TL olan ihaleyi kazanan firma, ihale komisyonun yapacağı değerlendirmenin ardından açıklanacak.