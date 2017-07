Büyükşehir’den organik hizmet

Büyükşehir Belediyesi’nin projesiyle Kayserililer artık daha sağlıklı ve organik beslenecek. Harikalar Diyarı’nda toplam 55 bin metrekare alanda kurulan Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda 19 adet 660 metrekare, 19 adet 330 metrekare, 16 adet de 475 metrekare olmak üzere toplam 54 adet bahçe bulunuyor. Doğal Ürünler Bahçesi’nde ayrıca organik ürünlerin satışlarının yapılabilmesi için 1500 metrekare kapalı Pazar yeri ile 1300 metrekare açık Pazar yeri yer alıyor.

Haftanın her günü alışveriş yapılabilecek.





Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Derneği ile birlikte yapılan proje kapsamında üreticilere uzun bir süre organik tarımla ilgili eğitim verildi ve üretimin her safhasında kontroller yapıldı. Organik üretimin başladığı Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı 29 Temmuz Cumartesi günü Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in katılımıyla açılacak ve halkın hizmetine sunulacak.







Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’ndan haftanın her günü alışveriş yapılabilecek. Cumartesi ve Pazar günleri ise Pazar kurulacak.







Doğal Ürünler Bahçesi ve Pazarı’nda ayrıca doğal ürünlerin satıldığı dükkânlar bulunuyor. Vatandaşlar bu dükkânlardan organik ekmek, salça, konserve, süt, yoğurt, peynir, yumurta, bal gibi gıda maddelerini temin edebilecek. Hafta sonunda pazarın kurulduğu günlerde açık olacak Organik Cafe’de de organik çay ve kahve içilebilecek.

