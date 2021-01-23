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BÜYÜKŞEHİR’DEN SOĞUK KISITLAMA GÜNÜNDE SICAK DAVRANIŞ

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, kısıtlama gününde eksi 5 derecede görev yapan emniyet mensubu polislere, bekçilere ve zabıta ekiplerine Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını ileterek, sıcak çay ve sandviç ekmeği ikram etti.

BÜYÜKŞEHİR’DEN SOĞUK KISITLAMA GÜNÜNDE SICAK DAVRANIŞ

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve İçişleri Bakanlığı genelgesiyle korona virüs tedbirleri kapsamında hafta içi akşam 21.00’dan itibaren ve hafta sonları sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Bu kapsamda Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, cadde ve sokaklarda denetimlerine devam ediyor.

Cuma akşamı Cumhuriyet Meydanı’nda eksi 5 dereceyi bulan soğuk havada görev yapan polis ekipleri ve bekçiler ile zabıta ekiplerine Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri sürpriz yaparak, Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç’ın selamlarını iletip, sıcak çay ve sandviç ekmeği ikram etti. 

Polis ekipleri, bekçiler ve zabıtalar da bu duyarlı ve anlamlı davranışından dolayı başta Başkan Büyükkılıç olmak üzere tüm belediye personeline teşekkür ettiler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Emniyet mensuplarımızın her zaman yanındayız, bu dondurucu soğuk havada uygulama ve denetimlerini sürdüren polis ekiplerimize bir sürpriz yapıp, sıcak çay ve sandviç ekmeği ikram ettik. Hep birlikte dayanışma içerisinde ve tedbirlere, kurallara uyarak bu salgından kurtulacağız. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin” dedi.



Haber Merkezi

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