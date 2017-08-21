Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir’den yatırımcılar için fırsat

- Büyükşehir Belediyesi yatırımcılar için önemli bir ihale yapacak. 23 Ağustos Çarşamba günü yapılacak ihale ile 12 ayrı arsa satışa sunulacak.

Büyükşehir’den yatırımcılar için fırsat

Büyükşehir Belediyesi, Sivas Bulvarı’nda bulunan 12 arsa için ihaleye çıkıyor. Mülkiyeti Büyükşehir Belediyesi’ne ait olan ve Beyazşehir Mahallesi’nde bulunan 7 adet konut+ticaret alanı arsası ve 5 adet konut alanı arsası ihale ile satışa sunulacak. 12 adet arsa için Devlet İhale Kanunu’nun 37. Maddesi gereğince kapalı teklif usulü ile yapılacak olan ihale 23 Ağustos Çarşamba günü saat 14.00’da gerçekleştirilecek.

Konu ile ilgili ihale şartnamesi Büyükşehir Belediyesi Mali Hizmetler Daire Başkanlığı, Gelir Şube Müdürlüğü’nden temin edilebilecek. 2 milyon 500 bin TL ile 4 milyon TL arasında değişen muhammen bedellerle satışa sunulacak olan ihaleye katılmak isteyenlerin, başvurularını en geç 23 Ağustos Çarşamba günü saat 11.00’e kadar yapmaları gerekiyor. (İHA)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
BüyükşehirFIRSATIhaleArsaSatışı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.