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BÜYÜKŞEHİR’İN KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, 35 MAHALLE YOLUNU DAHA ULAŞIMA AÇTI

Kayseri Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, iki ilçede yağan kar ve tipi nedeniyle kapanan 35 mahalle yolunu ulaşıma açtı. İl genelinde kapalı mahalle yolu bulunmazken tipi nedeniyle kapanma ihtimali bulunan güzergâhlarda da ekipler hazır kıta bekletiliyor.

BÜYÜKŞEHİR’İN KARLA MÜCADELE EKİPLERİ, 35 MAHALLE YOLUNU DAHA ULAŞIMA AÇTI

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince, yüksek kesimlerde etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle karla mücadelesini sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle kapanan Pınarbaşı ilçesinde 20 ve Sarız ilçesinde 15 olmak üzere toplam 35 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

BUGÜNE KADAR 539 MAHALLE YOLU ULAŞIMA AÇILDI

Tipi nedeniyle kapanan Sarız ilçesindeki 10 mahalle yolu da ulaşıma açılırken, bugüne kadar kar mücadelesi yapılan 4 bin 312 kilometrelik yol ağında 539 mahalle yolu ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle ekipler, ulaşımda zorlukları giderebilmek amacıyla gece, gündüz demeden karla mücadele ederken, ilçelerde ulaşıma açılan yollarda kar temizleme çalışmaları sürüyor.

7 NOKTADA GECE GÜNDÜZ KARLA MÜCADELE

Merkez ve ilçeler olmak üzere 7 noktada, toplam 125 araç ve 273 personel ile çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının açık olması mücadele ediyor.

Haber Merkezi

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