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Büyüksimitci’den birlik ve beraberlik temennisi

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ramazan Bayramı dolayısı ile yazılı bir açıklama yaparak, bayramın ülkemiz başta olmak üzere tüm insanlığa birlik, beraberlik ve huzur getirmesini diledi.

Büyüksimitci’den birlik ve beraberlik temennisi

KAYSO Başkanı Büyüksimitci açıklamasında şu ifadelere yer verdi: “Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan mübarek Ramazan-ı Şerif’i geride bırakarak, sevgi, dostluk, kardeşlik, birlik ve beraberliğimize vesile olacağına inandığımız bir bayrama daha kavuşmuş bulunuyoruz. Bayramlar, dargınlıkları ve kırgınlıkları unutturan, dayanışmayı, yardımlaşmayı artıran, hoşgörü, kardeşlik duygularını güçlendiren müstesna günlerdendir. Bayramlarda olduğu gibi diğer günlerde de millet olarak birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı en güzel şekilde sergileyecek, ülke olarak büyüyüp güçleneceğiz. Terörle, krizlerle bizi engellemek isteyenlere fırsat vermeyeceğiz. Terör örgütleri ile karşı kahramanca mücadele eden güvenlik güçlerimiz, Ramazan ayında da şehitler verdi.Bu vesile ile tüm şehitlerimize, Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Bu duygu ve düşüncelerle, Ramazan Bayramınızı en içten dileklerimle kutluyor, tüm İslam alemine, ülkemize ve milletimize temenni ediyorum"
 

İHA

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