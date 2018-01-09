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Buzağı ölümlerinin azaltılması için çalışmalar başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından, Kayseri’de buzağı ölümlerinin azaltılması için çalışmalar başlatıldı.

Buzağı ölümlerinin azaltılması için çalışmalar başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü tarafından buzağı kayıplarının azaltılması için geliştirilecek stratejilerin belirlenmesi amacıyla Erciyes Üniversitesi Genkök Araştırma Merkezinde yapılan 1. toplantıdan sonra; İl Müdürü Özkan Kayacan’ın başkanlığında bir toplantı daha gerçekleştirildi.
İl Müdürlüğü idareci ve personeli, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Öğretim Üyeleri, Veteriner Hekimler Odası, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği ve sektör temsilcilerinin katılımları ile gerçekleştirilen toplantıda yapılacak olan projelerin fizibilite çalışmaları tartışıldı. Yapılacak olan anketlerin içerikleri ve pilot uygulama bölgeleri hakkında çalışmalar yapılarak gelecek toplantıya hazırlıkların tamamlanması yönünde kararlar alındı. (İHA)

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