ByLock kullanan kalemşörler! Neredeyse hepsi firari

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede kamuoyunun yakından tanıdığı 41 FETÖ'cü gazetecinin ByLock kullanıcısı olduğu bilgisi yer alıyor.
İŞTE BYLOCK'ÇU GAZETECİLER
ByLock kullandıkları tespit edilen gazeteciler şunlar:
Hakkında yakalama kararı bulunan firari Millet Gazetesi eski Haber Müdürü Bülent Ceyhan, Radikal eski muhabiri Mustafa Gökkılıç, Samanyolu spikeri Serdar Bal, Samanyolu muhabiri Ahmet Doğan.
Bugün Gazetesi muhabiri Bilal Şahin, Millet Gazetesi Mutlu Çölgeçen, Samanyolu spikeri Mahir Etyemez, Zaman Gazetesi muhabiri Selim Budak, Bugün haber müdürü Güngör Ergün, Zaman Gazetesi muhabiri Mustafa Gürlek.
Milliyet eski muhabiri Mehmet Gündem, Zaman Bölge Müdürü Tuncer Çetinkaya, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman, Zaman Gazetesi muhabiri Göksel Genç, Bugün Genel Yayın Koorinatörü Mehmet Yılmaz, Bugün Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt.
Zaman Gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, Bugün ve Habertürk Haber Müdürü Cafer Teyyar Kala, Taraf Gazetesi muhabiri Aysun Yazıcı, Zaman Gazetesi muhabiri Mürsel Genç, Samanyolu muhabiri Mehmet Akif Akyüz.
Zaman ve Cihan muhabiri Muhsin Pilgir, Zaman muhabiri Koray Tekin, Zaman Gazetesi muhabiri Ercan Baysal, Zaman Gazetesi muhabiri Betül Tanrıseven, Bugün TV spikeri Erkan Akkuş, Zaman Gazetesi muhabiri Mustafa Oymak.
Zaman Gazetesi muhabiri Metin Arslan, Millet Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Sedat Gülmez.
Kaynak: Sabah
İŞTE BYLOCK'ÇU GAZETECİLER
ByLock kullandıkları tespit edilen gazeteciler şunlar:
Hakkında yakalama kararı bulunan firari Millet Gazetesi eski Haber Müdürü Bülent Ceyhan, Radikal eski muhabiri Mustafa Gökkılıç, Samanyolu spikeri Serdar Bal, Samanyolu muhabiri Ahmet Doğan.
Bugün Gazetesi muhabiri Bilal Şahin, Millet Gazetesi Mutlu Çölgeçen, Samanyolu spikeri Mahir Etyemez, Zaman Gazetesi muhabiri Selim Budak, Bugün haber müdürü Güngör Ergün, Zaman Gazetesi muhabiri Mustafa Gürlek.
Milliyet eski muhabiri Mehmet Gündem, Zaman Bölge Müdürü Tuncer Çetinkaya, Bugün Gazetesi muhabiri Kamil Maman, Zaman Gazetesi muhabiri Göksel Genç, Bugün Genel Yayın Koorinatörü Mehmet Yılmaz, Bugün Genel Yayın Yönetmeni Erhan Başyurt.
Zaman Gazetesi muhabiri Ayşenur Parıldak, Bugün ve Habertürk Haber Müdürü Cafer Teyyar Kala, Taraf Gazetesi muhabiri Aysun Yazıcı, Zaman Gazetesi muhabiri Mürsel Genç, Samanyolu muhabiri Mehmet Akif Akyüz.
Zaman ve Cihan muhabiri Muhsin Pilgir, Zaman muhabiri Koray Tekin, Zaman Gazetesi muhabiri Ercan Baysal, Zaman Gazetesi muhabiri Betül Tanrıseven, Bugün TV spikeri Erkan Akkuş, Zaman Gazetesi muhabiri Mustafa Oymak.
Zaman Gazetesi muhabiri Metin Arslan, Millet Gazetesi eski Yazı İşleri Müdürü Sedat Gülmez.
Kaynak: Sabah