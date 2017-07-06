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BYLOCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLARDAN 17’Si ADLiYEYE ÇIKARILDI

Kayseri'de FETÖ/PDY terör örgütünün haberleşme programı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen kişilere yönelik yapılan operasyonda gözaltına alınan 17 kişi adliyeye çıkarıldı. 

BYLOCK OPERASYONUNDA GÖZALTINA ALINANLARDAN 17’Si ADLiYEYE ÇIKARILDI

Edinilen bilgiye göre Kayseri'de sürdürülen FETÖ/PDY operasyonu çerçevesinde, FETÖ terör örgütünün haberleşme ağı olan Bylock programını kullandıkları belirlenen çeşitli meslek gruplarına mensup 100 kişi için gözaltı kararı verilmişti. Verilen karar sonrasında Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 64 kişi gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınanlardan 17'si, emniyetteki işlemlerin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan adli tabiplikte sağlık kontrolünden geçirilerek adliyeye çıkarıldı.
İHA

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Anahtar Kelimeler:
EmniyetKayseriBylock
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