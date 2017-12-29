BYLOCK TUZAĞINDAN İLK TAHLİYE SP YÖNETİCİSİNE

FETÖ'nün Bylock tuzağından ilk tahliye kararı verildi. Tutuklu sanık Saadet Partisi İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Yaman hakkında tahliye kararı verildi.

11 ESKİ POLİS TAHLİYE EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının 'ByLock IP'lerine yönlendirildikleri tespit edilen 11 bin 480 GSM kullanıcısı tespitinin ardından yeniden güncellenen 'ByLock' listesine göre Ankara'da meslekten ihraç edilerek tutuklanan 11 polis memuru tahliye edildi. Bylock kullanıcısı olmadıkları ve FETÖ üyesi olduklarına dair haklarında başka delil bulunamayan 11 polisin mesleğe yeniden dönüş yolu açıldı.

1250 KİŞİNİN TAHLİYESİ GÜNDEMDE

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan dün yapılan açıklamada, FETÖ'nün haberleşme ağı Bylock IP'lerine yönlendirilen 11.480 GSM hattı olduğu belirtilmişti. Bu kapsamda halen tutuklu bulunan 1250 kişinin ise tahliyesinin gündemde olduğu belirtiliyor.



"ADI GÜNCELLENEN LİSTEDEN ÇIKARILDI"

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'nin kararında, "Sanık Mustafa Yaman'ın güncellenen Bylock listesinde adının listeden çıkartıldığı, dosyada yüklenen suça ilişkin başkaca bir iddia ve delil bulunmadığı görülmekle sanığın müsnet suçtan bir hakkın TAHLİYESİNE, başka bir suçtan tutuklu ya da hükümlü değil ise gereği için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılmasına, Dosya üzerinden yapılan inceleme sonucu itiraz yolu açık olmak üzere oy birliği ile karar verildi" denildi.

SAADET PARTİSİ YÖNETİCİSİ MUSTAFA YAMAN CEZAEVİNDEN ÇIKTI

FETÖ'nün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı iddiasıyla, "Silahlı terör örgütü" üyeliği suçlamasıyla tutuklu yargılanan Saadet Partisi (SP) İstanbul İl Yönetim Kurulu Üyesi avukat Mustafa Yaman, güncellenen ByLock listesinde adının çıkartılması üzerine İstanbul 35. Ağır Mahkemesi tarafından tahliyesine karar verildi. Yaman, saat 16.30 sıralarında Metris Cezaevi'nden tahliye edildi.







Partililer ve yakınları tarafından karşılanan Yaman burada açıklama yaptı. "Hepimizin arayışı adalet. Türkiye'de adaleti aramayan bir insan yok" diyen Yaman şöyle devam etti; "İlk bulanımız haber versin. İnşallah hep beraber ulaşacağız. Adalete hasreti en fazla böyle mağduriyet yaşayan hissediyor. Ben bunu yaşadım. Gerçekten büyük bir problemmiş, bunu gördük. Ben avukatım. Zaten adaleti arıyorduk ama bundan sonra daha gayretli aramaya çalışacağım. Demek ki eksik aramışız."



Kaynak:Habertürk.com