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CADDE VE KALDIRIMLAR DETERJANLI SU İLE YIKANIYOR

Melikgazi Belediyesi Temizlik ve Park Bahçeler Müdürlüğü ile Fen işleri Müdürlüğü ortaklaşa bir çalışma yaparak Çarşı içerisinden başlamak üzere ilçede genel temizlik kampanyasını başlattı.

CADDE VE KALDIRIMLAR DETERJANLI SU İLE YIKANIYOR
Havaların müsait olduğu dönemlerde belediye olarak gerçekleştirilen temizlik kampanyaları ile kısa sürede şehrin genel temizliğinin yapıldığını belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, şehir merkezinden başlayarak dış mahallelere doğru bir çalışma sergilediklerini ve bugün Çarşı içerisinde Cumhuriyet Mahallesinden başlayan Genel Temizlik Kampanyasına start verdiklerini kaydetti.
Belediye olarak mahallelere yönelik temizlik ekiplerinin her gün çöpleri düzenli olarak topladığını, cadde ve sokakların temizliğinin yapıldığını hatırlatan Başkan Büyükkılıç, ''İlkbahar dönemi sonrası ortaya çıkan kirlilik ve birikintiler bu çalışma ile komple bir temizlik yapılarak bertaraf edilmektedir. Temizlik işleri müdürlüğü ekiplerimize fen işleri de makine desteği sağlamış, toplam 4 süpürge aracı, küçük ve büyük olmak üzere 4 adet kepçe, 12 kamyon ve 60 süpürge işçisi ile genel temizlik kampanyamız başlamıştır” dedi.
Başkan Memduh Büyükkılıç, genel temizliği kampanyası ile cadde ve sokaklar ile kaldırımların deterjanlı su ile yıkandığını ve çalışmanın 15 gün içerisinde tüm ilçe sınırlarında tamamlanacağını sözlerine ekledi.
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CADDE VE KALDIRIMLAR DETERJANLI SU İLE YIKANIYOR
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