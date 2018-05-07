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Caferbey Mahallesi'nde cinayet

Caferbey Mahallesi’nde tabancayla vurulan Mustafa Kılıç hayatını kaybetti, iki kardeş de yaralandı.

Caferbey Mahallesi'nde cinayet

Alınan bilgiye göre, Kayseri'de Caferbey Mahallesi'ndeki bir markette karşılaşan Mustafa Kılıç (30) ile Serkan Y. (37) ve kardeşi Murat Y. (32) arasında alacak verecek meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Murat Y, tabancayla Kılıç'a ateş etti. Murat Y. ve ağabeyi Serkan Y, olay yerinden kaçtı. 

112 Acil Servis ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan Kılıç, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, zanlıların olay yerinde bıçakla yaralandığını ve kendi imkânlarıyla özel bir hastaneye gittiğini tespit etti.

İki kardeşin hastanedeki tedavilerinin ardından gözaltına alınacağı belirtildi.

AA

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CAFERBEY MAHALLESİCinayet
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