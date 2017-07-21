Çalışan annelere müthiş haber

Çalışan kadınların en büyük sorunu olan çocuklarının bakımı ile ilgili yeni düzenlemeler hayata geçiriliyor. Kreş çeki, nakdi yardım gibi çeşitli uygulamalarla çocuğunu özel kreşlere göndermek isteyen anneler desteklenecek.

21 Temmuz 2017 Cuma 11:30