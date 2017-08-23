Cami Kebir’den çark sesleri yükseliyor

Kurban bayramına artık 10 günden az bir zaman kalırken, vatandaşı da tatlı bir telaş sardı. Çarşı-pazar alış-verişinde nispeten hareketlilik yaşanırken, bıçakçılarda ise yoğunluk günler öncesinden başladı.

Cami Kebir Mahallesi’nde bulunan Bıçakçılar Çarşısı'nda bulunan bütün dükkanlarda hummalı bir çalışma gözlenirken, son güne kalmak istemeyen vatandaşlar zaman zaman kuyruklar oluşturdu.







“Son güne bırakmasınlar”

Bıçakçı Mükremin Zeybel, Kurban Bayramı'na kısa bir süre kaldığını hatırlatarak, vatandaşlardan bıçaklarını biletme işini son güne bırakmamalarını istedi.







“Bileme 2.5 TL”

Bu yıl bıçak bileme ücretlerinin geçen yılla aynı olduğunu belirten Zeybel “Bıçak başı 2 buçuk TL alıyoruz” dedi.

Bıçak fiyatlarının 5 TL ile 50 TL arasında olduğunu aktaran Mükremin Zeybel, son dönemlerde anahtarcı, manavların kurduğu tezgah ile bıçak bileme işi yapmasının işlerine sekte vurduğunu dile getirerek ”Herkes bildiği işi yapsın. Konusunda uzman olmayan kişilerin yaptığı bıçak bileme, kurbanlık hayvana zarar verebilir” dedi.

Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ