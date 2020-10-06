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CAMİLER, EHİL GÖREVLİLERLE HAYAT BULUR

1-7 Ekim günleri arasında kutlanan din görevlileri ve camiler haftası farklı etkinliklerle kutlanmaya devam ediyor.

CAMİLER, EHİL GÖREVLİLERLE HAYAT BULUR
Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları yönetimi hafta münasebeti ile Diyanet Sen Kayseri şubesini ziyaret ederek başkan İrfan Kaşıkçıoğlu ve yönetimine tebriklerini iletti.

Din görevlilerinin donanımlı ve şahsiyetli aynı zamanda dini yaşama ve yaşatma konusunda idealist insanlar olması gerektiğini bildiren Taş, cami ve mescitlerin ehil görevlilerle anlam kazandığını bildirdi.

Eli öpülesi, kaygılı ve idealist din görevlilerinin erdemli ve saygı duyulan insanlar olduğunu belirten Taş,  idealist olmayan,  insan,ümmet, millet kaygısıolmayan insanların din görevlisi mesleğinde olmaması gerektiğini söyledi.

Din görevlilerine gereken değerin verilmediğini de söyleyen Taş, bunun telafisi için devlet idarecilerine, Diyanet teşkilatına, sivil toplum kuruluşlarına ve cami cemaati halkımıza büyük görevler düştüğünü söyledi.

Gönüllü Kültür Kuruluşlarının din görevlileri ve camiler haftası münasebeti ile yaptıkları tebrik ziyaretinden çok memnun kaldıklarını bildiren Diyanet Sen Kayseri şube başkanı İrfan Kaşıkçıoğlu bu tip ziyaretlerin kendilerini onurlandırdığını söyleyerek teşekkürlerini bildirdi.
 

Haber Merkezi

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