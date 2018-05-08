“Camilere engelli rampası yapılacak” 

Melikgazi’deki tüm camilere engelli rampası yapılacağını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, engelli rampaları hayatı kolaylaştıracağını açıkladı. Başkanı Büyükkılıç, başkanlığında toplanan Mayıs ayı olağan meclis toplantısında yer alan maddeler tek tek görüşülerek karara bağlandı. 18 madde oylanırken, 13 gündem maddesi ilgili komisyonlara havale edildi. Başkan Büyükkılıç;

“Meclisimizce şehrin ekonomik gelişmesine ve imar hareketliğine hız takacak olan gündem maddeleri yine oybirliği ile onaylandı. Bugün alınan karar ile 2018 Mali Yılı Bütçe Kesin Hesabı görüşülerek kabul edildi. 1 izcilik kulübü ile Görmeyenler derneğine mali ve malzeme desteği sağlandı. Milli Eğitim, Müftülük ve Kültür Varlıkları Koruma gibi Kamu Kurumların talepleri kabul edildi. Amaç Melikgazi şehrine hizmet ve yatırım olunca Meclis Kararları komisyon raporlarının görüşülmesinin ardından Meclis toplantılarımızda oybirliği ile alınıyor “ dedi.

Eğribucak Mahallesinde doğalgaz çalışmasının hızlandırılması için kararlar alındığını ifade eden Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, alınan kararların hayırlı olması temennisinde bulunarak Meclis Üyelerine teşekkür etti.







Metre Kare birim fiyatında indirim!

Melikgazi Belediyesi işyeri vergi fiyatlarında Meclis Üyelerinin komisyon kararları neticesinde metre kare birim fiyatlarını düşürdüklerini açıkladı. Esnaf Sanatkarlar ilçe düzeyinde bir rahat nefes alması amacıyla Melikgazi belediyesi olarak bu amacın gerçekleştirildiğini kaydeden Melikgazi belediye Başkanı Memduh Büyükılıç, 1. Bölge için, metre karesi 150 iken 120, 2. Bölge için 120 iken 90, 3. Bölge için 100 iken 70, 4. Bölge için ise 80 iken 50 olarak metre kare birim fiyatlarında indirim yapıldığını kaydetti. MHP’li belediye meclis üyelerinin esnaf ve sanatkârlardan alınan metre kare birim fiyatında vergilerin yüksek fiyat olduğunu tespit etmelerinin ardından komisyonlara konuyu havale edildiğini belirtti. Meclis toplantısında ise işyerlerinden alınan metre kare vergilerinin birim fiyatlarını geriye çekildiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, hassasiyetlerinden dolayı MHP’li belediye meclis gurubuna teşekkür etti.

Meclis toplantısında Melikgazi Belediyesi Çocuk Meclisi öğrencilerinin etkinliklerinden video gösterilmesinin ardından toplantı sona erdi.

Haber Foto; Tuba Köksal/Remzi Yıldırım