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“ÇAMUR ADAM” POLEMİĞİ

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin, AK Parti Gurup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu için sarf ettiği ‘Çamur adam’ sözlerine tepki göstererek; “Elitaş çamur adam görmek istiyorsa aynaya baksın’ dedi.

“ÇAMUR ADAM” POLEMİĞİ

Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı Feyzullah Keskin, hafta sonu Kayseri ziyareti esnasında Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve AK Parti Gurup Başkanvekili Mustafa Elitaş’ın, partilerinin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile ilgili yaptıkları açıklamalara sert tepki gösterdi.





Keskin, yazılı açıklamasında AK Parti Gurup Başkanvekili Mustafa Elitaş’a yüklenerek; “Mustafa Elitaş üstlendiği  sataşma görevini yapmaya devam etmektedir. Çamur moduna girmiş birisini görmek istiyorsa, kendisine tavsiyem aynaya baksın. Belki o baktığı aynada kimin elinde çamurla dolaştığını görür. AK Parti Genel başkanımıza laf yetiştireceğine ‘Cennet Adaları’na gönderilen milyon dolarların ne olduğunu öğrensinler.” dedi. 
Keskin, Bakan Özhaseki ile ilgili ise şunları söyledi:
“Genel Başkanımızın açıkladığı belgeler sonrası Ak Parti, Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı bir karalama kampanyası başlatmışlardır. Bu kampanyaya ilimiz Milletvekilleri de yer kapma yarışına girmişlerdir. Bakan Özhaseki, temcit pilavı gibi diline bir sucuk davası dolamış ısıtıp ısıtıp gündeme getiriyor. Daha önce bu konuyla ilgili yaptığım basın toplantısında belgeleri Kamuoyu ile paylaşmış ve bakana çağrıda bulunmuştum. Kazandığı davaları kamuoyu ile paylaşsın biz de öğrenelim. “
Kurum Haberi

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Anahtar Kelimeler:
CHPKemal KılıçdaroğluMehmet ÖzhasekiMustafa ElitaşFeyzullah Keskin
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