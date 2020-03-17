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“Çanakkale ruhu iyi anlaşılmalı”

MHP Kayseri milletvekili Baki Ersoy, 18 Mart Şehitler Günü ve Çanakkale Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle yazılı bir mesaj yayımladı. Ersoy mesajında, “Bizlere düşen ise aradan geçen 105 yılın ardından, Çanakkale Şehitlerimizin bize emanet ettiği, ata mirası, analarımızın duası ile bezenmiş kutsal vatanımızı onlar kadar kararlı ve güçlü bir şekilde savunmaktır” dedi. Milletvekili Ersoy, Çanakkale ruhunun iyi anlaşılması gerektiğini belirtti.

“Çanakkale ruhu iyi anlaşılmalı”

MHP milletvekili Baki Ersoy, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Türk savaş tarihine altın harflerle yazılan Çanakkale Zaferi, Türk’ün asla yılmayacağını, imkansız ne ise iman gücü, vatan aşkı ile onu başaracağını yedi düvele göstermiş, bir kez daha tüm Dünya’ya “şu çılgın Türkler!” dedirten bir destan olarak hafızalara kazınmış, gurur vesikamız olmuştur.

Tarihte eşi benzeri görülmemiş bir kahramanlık örneği ile düşmanı Çanakkale’den geçirmeyen aziz milletimiz, gözünü kırpmadan, canını düşünmeden şehadete yürümüştür. Bizlere düşen ise aradan geçen 105 yılın ardından, Çanakkale Şehitlerimizin bize emanet ettiği, ata mirası, analarımızın duası ile bezenmiş kutsal vatanımızı onlar kadar kararlı ve güçlü bir şekilde savunmaktır. Ay- yıldızımız bir güneş gibi semada dalgalandıkça dahili ve harici bedbahtların olacağını unutmamalıyız. Hafızamızı diri tutarak Çanakkale ruhunu iyi anlamalı, benimsemeli ve gelecek nesillere benimsetmeliyiz.

Bu duygu ve düşüncelerle, aziz toprakları bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere tüm şehitlerimizi, ebediyete irtihal etmiş gazilerimizi rahmetle, minnetle, şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekânları cennet olsun.”

Haber: Ekrem Nazlı

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