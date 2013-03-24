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Çanakkale Şehitleri Anıldı

Erciyes Koleji Çanakkale’de şehit ve gazi olan kahramanlar başta olmak üzere, tüm şehit ve gazileri anmak amacıyla bir program tertip etti.

Çanakkale Şehitleri Anıldı
Erciyes Koleji Konferans Salonu’nda düzenlenen tören şehitler için saygı duruşundu bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başladı. Ortaokul Müdürü Erdem Örnek’in “Günün anlam ve Önemi” ile ilgili konuşmalarından sonra Ana Sınıfı öğrencilerinin “Çanakkale Zaferi” adlı gösterileri, şiirler ve oratoryo ile devam etti.
“Mehmet Akif Ersoy ve İstiklal Marşı” konulu Kayseri geneli kompozisyon yarışmasında Kayseri 3.sü olan 8/A sınıfı öğrencisi Buse Esen’in ödül töreni ve kompozisyonu okumasının ardından 5.sınıf öğrencilerinin “Çanakkale” konulu gösterisi ve okul korosunun seslendirdiği “Çanakkale Türküleri” ile program sona erdi.
Vatan ve millet sevgisini ön plana çıkaran Erciyes Koleji öğrencileri, birlik ve beraberlik duygusunun gönüllere kazındığı bu programda canla başla görev almanın mutluluğunu yaşadılar.
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