Çanakkale şehitlerimiz anıldı Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümü dolayısıyla Kartal Şehitliği’nde gerçekleştirilen törene katıldı. Başkan Büyükkılıç, şehitlik anıtına çelenk koydu ve şehitlerimiz için dua etti.

18 Mart 2020 Çarşamba 16:07