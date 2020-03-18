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Çanakkale şehitlerimiz anıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin 105. yıldönümü dolayısıyla Kartal Şehitliği’nde gerçekleştirilen törene katıldı. Başkan Büyükkılıç, şehitlik anıtına çelenk koydu ve şehitlerimiz için dua etti.

Çanakkale şehitlerimiz anıldı

18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümü nedeniyle Kartal Şehitliği’nde düzenlenen törene Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke ve Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Şube Başkanı Ali Yavuz katıldı.



Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç, şehitlik anıtına çelenk koyduktan sonra şehitlerimizin kabirleri başında dua etti.  Vatan için canını feda eden tüm şehitlerimize minnet duyduğunu dile getiren Başkan Büyükkılıç, “18 Mart Şehitleri Anma ve Çanakkale Zaferi’nin 105’nci yıl dönümünde tüm şehitlerimize ve ebediyete intikal eden gazilerimize Allah’tan rahmet diliyor, şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu. Büyükkılıç, her zorlukta bir ve beraber olmayı başaran Türk Milletinin, Çanakkale gibi destanlardan aldığı güçle her türlü güçlüğün üstesinden gelmeye muktedir olduğunu kaydetti.





Haber: Şura Gögebakan/
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