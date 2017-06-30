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Cani oğul 88 yaşındaki annesini, elleriyle boğarak öldürdü!

Elazığ'da eşinden boşanıp annesiyle yaşamaya başlayan ve psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğul, sık sık tartıştığı 88 yaşındaki annesini oturdukları evin bahçesinde boğarak öldürdü.

Cani oğul 88 yaşındaki annesini, elleriyle boğarak öldürdü!

Cani Oğul 88 Yaşındaki Annesini, Elleriyle Boğarak Öldürdü!, System.String[]

Elazığ merkez Yıldızbağları Mahallesi'nde 88 yaşındaki Karanfil Dirilik, birlikte yaşadığı oğlu 30 yaşındaki V. Dirlik tarafından evin bahçesinde boğularak öldürüldü.

EŞİNDEN BOŞANARAK ANNESİYLE YAŞAMAYA BAŞLADI

Özel bir firmada işçi olarak çalışan ve bir süre önce eşinden boşanarak annesinin evinde kalmaya başlayan V. Dirilik'in ruhsal sorunlar yaşadığı, bu yüzden de annesiyle sık sık tartıştığı öğrenildi.

TARTIŞTIĞI ANNESİNİ ÖLDÜRÜP KAÇTI

İddiaya göre bugün sabah saatlerinde evlerinin girişindeki bahçede oturdukları sırada anne- oğul yine tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine de V. Dirilik, annesi Karanfil Dirilik'i boğazını sıkarak öldürdü, ardından da kaçtı.

SESLERİ DUYAN KOMŞULAR İHBAR ETTİ

Sesleri duyan komşuların haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptıkları çalışmanın ardından Karanfil Dirilik'in cenazesi otopsi yapılmak üzere  Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

KAÇAN OĞUL ARANIYOR

Annesini öldürdükten sonra kaçan V. Dirlik'in yakalanması için polis çalışma başlattı. (sondakika.com)

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