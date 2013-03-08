Canilere Verilen Tavizler Kabul Edilemez

Türkiye Kamu Çalışanları Sendikası (Kamu - Sen) Kayseri İl Temsilcisi Ali Benli, “Her karışı şehitlerimizin kanıyla sulanmış cennet vatanımız ve temeli Türk kültürü ve kahramanlığı olan Türkiye Cumhuriyetinin milli ve üniter yapısı büyük bir tehlike ile karşı karşıyadır. Çünkü siyasi iktidar, batı emperyalizminin tetikçisi ve 40 bin Türk’ün katili olan bölücü PKK terör örgütüyle İmralı arasında sözde barış süreci adı altında Türk milletinin geleceğiyle ilgili olarak müzakereler ve anlaşmalar yapmaktadır. Oysa ülke sorunlarının ve anayasa değişikliğinin görüşüleceği yer, milletin temsilcilerinin bulunduğu ve milli iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi’dir” diye konuştu.

Terörün insanlık suçu olduğunu belirten Benli, “Bu suçu işleyen insanlık örgütü ve terörist başının muhatap alınması, hem uluslar arası hukuka hem de Türk hukukuna aykırıdır. Ayrıca mahkum terörist başının, terör örgütünü yönetmesine imkan sağlaması da yargılanmayı gerektiren bir suçtur. ABD ve AB’nin dayatmalarıyla insanlık suçu işleyen canilere ‘yeter ki analar ağlamasın’ maskesi adı altında verilen tavizler kesinlikle kabul edilemez. İmralı’da yeni sivil anayasa yapma çalışmasını bir rezalet kabul ediyor ve reddediyoruz. Devletimizin kuruluş esasları, Türk İstiklal Savaşı ile belirlenmiş ve Anayasalarımızda yerini almıştır” dedi.