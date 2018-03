CANINI ESİRGEMEYENDEN KANINI ESİRGEME!

Kan bağışından önce basın açıklamasında bulunan Saadet Partisi İl Başkanı Mahmut Arıkan, terörle mücadelede Türkiye’nin meşru müdafaa hakkını kullandığını düşünen bir siyasi parti olduklarını söyledi. Saadet Partisi olarak, Türk ordusunu işgalci gibi gösteren her türlü görüşün karşısında olduklarını belirten İl Başkanı Arıkan, buna karşılık her farklı fikir sahibinin de vatan haini olamayacağının altını çizdi. Arıkan sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz, Türkiye’nin terörle mücadelede tüm meşru müdafaa hakkını kullanması gerektiğini düşünen bir siyasi teşkilatız. Ancak geçmişte terörle yapılan mücadelelerde bu hak kullanılırken bir çok hata yapıldı. Saadet Partisi olarak yine aynı hataların tekrar edilmemesi noktasında bir uyarıyı kendimize vazife biliyoruz. Bu süreç, miting meydanlarında hamasî sloganlara malzeme edilecek bir şekle dönüşmemelidir. Bizler bu uyarıları yaparken bir takım izansız ve ahlaksız troller bizi terör destekçisi gibi göstermeye kalkıyorlar. Bu kesim tarafından son bir yıl içerisinde bize ciddi bir haksız saldırı söz konusu. Millî görüş bu ülkede terörün bitmesi için her türlü çabayı ortaya koymuş ve geçmişte; 50 yıllık siyasî tarihinde bir çok dönem bedel ödemiş bir siyasî harekettir. İftira ve yalanlar bizi hiçbir şekilde yıldıramaz. Kimde gelirse gelsin, kahraman ordumuzu işgalci gibi gören ve göstermeye kalkan bir yaklaşımı asla kabul etmeyiz. Sonuna kadar bunun karşısında oluruz ama her ağzını açanın içeri tıkılmasını, her farklı düşünenin vatana ihanetle suçlanmasının da karşısında dururuz. İçinde bulunduğumuz durumda tüm siyasî partilere ve Türkiye’ye şu uyarıyı yapma ihtiyacı hissediyoruz; bu hassas süreçte herkes diline, üslubuna, kullandığı kelimelere ve açıklamalarına dikkat etmesi gerektiği kanaatindeyiz.”









“Canını esirgemeyenden kanını esirgeme”

Diğer yandan İYİ Parti Kayseri İl Başkanlığı da bugün saat 14.00’da Cumhuriyet Meydanı’nda Kızılay’a kan bağışında bulunarak Afrin Operasyonuna katılan Kahraman Mehmetçiklerimize destek olacak.







MHP şehitlerimiz için Mevlid okutacak

Milliyetçi Hareket Partisi de harekata destek olma adına seferberlik başlattı. Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından Afrin'de şehit olan Mehmetçiklerimiz için bugün öğle namazında Mevlid okutulacak. Namaz sonrasında ise lokum ve Kızılelma bildirisi dağıtılacak.

