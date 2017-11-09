“ÇAPULCU” BOYNER’E İHALE KIYAĞI

ADRESE TESLİM İHALE Mİ?

Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nün ihalelerindeki mağaza metrekare şartı kafaları karıştırdı. Bu şartı sadece Boyner’in karşılaması, “Adrese teslim ihale mi?” sorusunu akıllara getirdi. Yazarımız Mahmut Şahin’in de “T.C. Karayolları’ndan Cem Boyner’e kıyak” başlıklı yazısıyla gündeme getirdiği Kayseri'de yapılan Karayolları ihalesini 598 bin 607, Devlet Su İşleri ihalesini ise 562 bin 297 lira ile Boyner Mağazacılık kazanmıştı. Mağaza yetkilileri ise iddiaların gerçek dışı olduğunu savundu.

Devlet Su İşleri ve Karayolları Genel Müdürlükleri personelinin koruyucu giysi alımında farklı illerde yapılan ihalelerini üst üste Boyner Grubu'nun kazanması usulsüzlük iddialarını gündeme getirdi. İddiaya göre, her il için ayrı ayrı gerçekleştirilen ihalelere hazırlanan teknik şartnamelerde, bugüne kadar hiç uygulanmayan mağazalara özel metrekareler eklendi.

Sabah'ın haberine göre şartnamelere, "İhaleyi alacak firmanın, İzmir'de 1.000, Aydın'da 1.750, Doğu Karadeniz'de 1.800, Isparta'da 1.300 metrekare büyüklüğünde mağazası olması gerekir" şeklinde maddelerin eklenmesi ve şartnamelerdeki metrekarelerin Boyner Mağazacılık'ı işaret etmesi "Adrese teslim ihale mi?" sorusunu akıllara getirdi. Şartnamelerdeki mağaza metrekareleri şartı nedeniyle farklı firmalar birleşse dahi ihale Boyner'e kaldı.







İzahat yok, Boyner sessiz

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, adrese teslim ihale iddialarını yazılı açıklama ile cevaplamayı tercih etti. Kurumdan yapılan açıklamada, "İhaleler şeffaf bir ortamda yapıldı. Demografik yapıya göre kriterler belirlendi. İhalelere katılımın ve itirazlar da mevzuat dahilinde mümkün oldu" ifadesine yer verildi. Ancak kıyafet ihalesinde mağazanın metrekaresinin şartnameye neden konduğu konusuna açıklık getirilmedi.



Boyner'e Karayolları kıyağı

Boyner Mağazacılık’ın üst üste kazandığı ihaleler şöyle;

-Karayolları Trabzon Bölge Müdürlüğü'nde 8 Ağustos 2017 tarihinde yapılan koruyucu giyim malzemesi ihalesini Boyner Mağazacılık 601 bin 200 lira bedelle kazandı.

-Bursa Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleye ise yalnızca Boyner Mağazacılık katıldı.

-5 Eylül 2017 tarihinde Erzurum Bölge Müdürlüğü'nün yaptığı ihaleyi 691 bin 742 lirayla Boyner kazandı.

-16 Ağustos tarihinde Kayseri'de yapılan ihaleyi 598 bin 607 lirayla Boyner Mağazacılık kazandı.

-1 Ağustos 2017 tarihinde Ankara'da yapılan ihaleyi 2 milyon 587 bin liralık bedelle Boyner Mağazacılık kazandı.



Milyonlar Boyner' e aktı

Boyner Grubu'nun kesin sözleşme yaptığı Devlet Su İşleri ihaleleri:

-14 Ağustos 2017'de, Kayseri ile 562 bin 297 liralık sözleşme yapıldı.

-9 Ekim 2017'de, Isparta ile 538 bin 734 liralık sözleşme yapıldı.

-17 Ağustos 2017'de, Antalya'da 533 bin 323 liralık sözleşme yapıldı.

-25 Ağustos 2017'de, Konya'da 704 bin 650 liralık sözleşme yapıldı.

-15 Eylül 2017'de Ankara'da yapılan ihaleyi 3 milyon 561 bin liralık teklifle Boyner kazandı.



Boyner açıklama yaptı

Haberlerde yer alan “Adrese Teslim İhale” iddialarının gerçek dışı olduğu belirtilen şirket açıklamasında şöyle denildi:

“Söz konusu yayınlara konu ihaleler, ‘Elektronik Kamu Alımları Platformu’ üzerinden, kamuoyuna açık şartnamede belirtilen mağaza metrekareleri ve ürün-servis kalitesi dahil olmak üzere tüm kriterler, bütün firmaların katılım ve itirazlarına açık olacak şekilde tamamıyla şeffaflık ilkelerine uygun olarak yapılmıştır. Düzenlenen ihalelere Boyner’le birlikte, serbest rekabet şartlarına uygun olarak ihaleye katılma yeterliliğine sahip olan farklı firmalar da katılmış, tekliflerin video ile kayıt altına alınarak sonuçların EKAP’tan yayınlandığı ve itiraza açık olan bu süreçler yasalar çerçevesinde yürütülmüştür. EKAP aracılığıyla elektronik ortamda şeffaf ve denetlenebilir bir rekabet ortamının sağlanması şirketimizin söz konusu ihalelere katılma kararı almasında etkili olmuştur. Türkiye’nin en büyük çok katlı mağaza zinciri olan Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş. kazandığı tüm ihale süreçlerinde devlet kurumlarının belirlediği hukuki, ticari ve kurum çalışanlarının ihtiyaçlarına uygunluk şartlarını eksiksiz yerine getirmiştir.”

(Sabah-Kayseri Gündem)