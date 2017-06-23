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Çarşı-pazarda bayram bereketi

Ramazan Bayramına kısa süre kala çarşı pazar hareketlendi. Alış-verişini Arife gününe bırakmak istemeyen vatandaşlar mağaza önlerinde uzun kuyruklar oluşturdu.

Çarşı-pazarda bayram bereketi

Çarşı-pazarda şu günlerde tatlı bir koşturmaca yaşanıyor. Ramazan ayını geride bırakmaya çok kısa süre kala vatandaşı şimdi de bayram telaşı sardı.






Düvenönü İnönü Bulvarı’nda hafta başından bu yana bayram alış-verişi yapılırken, yoğunluk bayrama çok kısa süre kala doruk noktaya ulaştı. Vatandaş, önce bayramın vazgeçilmezleri şeker ve lokum alıyor, daha sonra ise çocuklarına kıyafet bakıyor.









Bayram alış-verişini Arife gününe bırakmak istemeyen vatandaşlar yaşanan yoğunluğa rağmen dükkan dükkan gezerek bütçesine uygun ürünler bakıyor.
Haber-Foto: Ramazan KARAKUŞ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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