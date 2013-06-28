CASTRO’DAN VALİ DÜZGÜN'E ZİYARET

U-20 Dünya Kupası maçları nedeniyle Kayseri'de bulunan FİFA Temsilcisi Louis Castro, Kayseri Valisi Orhan Düzgün'ü makamında ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Kayseri Valisi Orhan Düzgün, FİFA heyetinin, U-20 Dünya Kupası maçları için Kayseri'de bulunmasından büyük bir memnuniyet duyduğunu ifade etti. Düzgün dün, kalan son maçlardan önce gerçekleştirilen ziyarette, ''Kayseri'de devam eden U-20 Dünya Kupası maçlarını daha fazla taraftarın izlemesini biz de arzu ediyoruz. İnşallah bugünden itibaren Kayserili futbolseverlere bir çağrı yaparak kalan 4 maçta daha fazla taraftarı sahalarda göreceğimizi ümit ediyorum. Aslında diğer illerdeki futbolseverlerin maçlara katılımına baktığımızda, Kayseri de onlardan aşağıda değil ama stadyumumuzun büyük olması, seyirci kapasitesinin çok olması nedeniyle gelen futbolseverlerin sayısı daha az ve küçük gözüküyor. Ancak bu bizim için mazeret değil, bugünden itibaren daha çok futbolsever sahada olacak'' diye konuştu.

Vali Düzgün, yerel basında yer alan ilan ve reklamlar sayesinde de daha çok futbolseverin stada geleceğini umduklarını kaydetti. Vali Düzgün, ''Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş. Genel Müdürü Ali Üstünel de daha önce U-20 Kupası tanıtımı için güzel bir fragman hazırlamıştı. İnşallah daha fazla seyirciyle buluşacağız'' ifadelerini kullandı.

FİFA Temsilcisi Louis Castro da, U-20 Dünya Kupası'na mükemmel ev sahipliği yapan Kayseri'ye çok teşekkür ettiğini bildirdi.

Kayseri Valisi Orhan Düzgün, FİFA Temsilcisi Castro'ya, ziyaretin anısına üzerinde Erciyes Dağı işlemeli bir plaket verdi.