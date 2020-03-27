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Cehalet Virüsten Tehlikeli!

Yeni tip Koronavirüs salgının ülkemizde etkileri sürerken, virüse karşı alınan tedbirler kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik hastalıkları bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanmıştı. Sokağa çıkma kısıtlamasındaki amacın yaşlı vatandaşların virüse karşı direncinin daha zayıf olabilmesi ve evde kalmalarıyla güvende kalmalarını sağlamak olsa da bazı kendini bilmez insanlar virüs sanki yaşlı vatandaşlardan yayılıyor zannedip yaşlılara karşı olumsuz davranışlarda bulundu! Bu durum da cehaletin virüsten daha tehlikeli olduğu yorumlarına yol açtı!

Cehalet Virüsten Tehlikeli!

Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada paylaşılan ve kamu vicdanını yaralayan görüntülerde bazı kendini bilmez insanlar yaşlı vatandaşları videoya alarak adeta alay etti ve olumsuz davranışlarda bulundu! Videonun birinde şahıs, sonradan hasta olduğu ortaya çıkan yaşlı bir vatandaşı kayda almaya başlayarak önce zorla maske taktı ve başına kolonya döktü! Olan biteni şaşkınlıkla karşılayan yaşlı vatandaş ise tepki veremeyecek uzaklaşmak zorunda kaldı. Başka bir videoda da benzer görüntüler ortaya çıktı. Durumdan habersizce maaşını çekmek için dışarı çıkan bir yaşlı vatandaşımız da kayda alınıp kendisiyle alay edildi! Bu gibi kamuoyu vicdanını derinden etkileyen olaylara İçişleri Bakanlığı sessiz kalmayarak, söz konusu görüntüleri çekip sosyal medyada paylaşan şahısları yakaladı. Videoda yer alan yaşlı vatandaşlarımızın da yetkililer evlerine gidip özür diledi ve ihtiyaçlarını karşıladı. İzleyenleri derinden üzen görüntülerin ardından şahısların yakalanması gönüllere su serpse de cehaletin virüsten daha da tehlikeli olabileceği yorumları akıllara geldi. Virüsün yaşlı vatandaşlar için daha tehlikeli olması durumunun, sanki yaşlı vatandaşlardan virüs yayılıyor gibi algılanması bu türden kötü durumların oluşmasına yol açtı ancak durum yaşlı vatandaşların bünyelerinin daha hassas olmasından kaynaklı alınan tedbirlerden ibaretti. Ortaya çıkan bu görüntüler de kamuoyunda saygısızlık olarak nitelendirildi ve toplumun her kesiminden tepkiler çekti.
 

Haber: Ekrem Nazlı

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