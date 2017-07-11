CEKETİNİ FIRLATAN FETÖ SANIĞINA 7.5 YIL HAPİS

Kayseri 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu sanık A.U. ve avukatı hazır bulundu.



"Yüce mahkemeden çok özür diliyorum"

İhraç edilen eski başpolis tutuklu sanık A.U., "İlk celsede yaşananlarla alakalı özür diliyorum. Adliye aşağısında hap kullanıcısı adi suçlardan yargılananlar bile bize vatan haini diye bağırıyor. Çok ağrıma gidiyor, o nedenle tepki gösterdim. Tepkim mahkeme ve mahkeme heyetine değildi. Yüce mahkemeden çok özür diliyorum. Ben özel harekat polisiyim. Ben by lock yüklendiği söylenen o dönemde Tunceli’de görevliydim. Ben terör örgütüne üye olmam, terörle mücadele ederim. 20 yıllık özel harekat polisiyim. Yeter ki bayrak inmesin, ezan dinmesin. Ağır geliyor, yüreğim kaldırmıyor" dedi.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık A.U.'ya 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti.



20 Haziran'da görülen önceki celse duruşma sonrası sanık yakını sanığa ’Sen suçsuzsun, dik dur’ deyince eski baş polis tutuklu sanık A.U. ceketini çıkarıp yere fırlatarak, "Dik duracağım, dik duruyorum. Gaziyim ben, saygı olsun diye takım elbise giyip geldim" diye bağırmış, jandarma tutuklu sanığı, adliye polisi de sanık yakınlarını duruşma salonundan çıkarırken, mahkeme başkanı yaşanan olayı duruşma zabtına geçirmişti.