Çelik: Değişimi herkes görüyor

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, AK Parti Kocasinan İlçe Teşkilatı ile Talas Erguvan Tesisleri’nde bir araya geldi.

AK Parti Kocasinan İlçe Yönetimi’nin toplantısına Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.







Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik buradaki konuşmasında, AK Parti teşkilatlarının ve Kayserililerin başını dik tutacak işler yaptıklarını vurgulayarak, “Hürriyet gazetesinin 41 yazarı ilimize geldi. Hamdolsun hepsi de bu şehir farklı bir şehir dediler ve bu şehirdeki gelişime vurgu yaptılar” dedi.







“Hep birlikte daha iyi yerlere getireceğiz”

Ulaşım, altyapı, kentsel dönüşüm, sosyal faaliyetler ve diğer alanlarda yapılanların her birisini saatlerce anlata bileceklerini ifade eden Başkan Çelik, “Birlik beraberliğimiz devam ettikçe kentimizi çok daha iyi yerlere getiririz” diye konuştu.







Başkan Çelik, 2019 seçimlerinin önemine de vurgu yaparak çok çalışmak gerektiğini belirtti.

AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Muammer Kılıç ise ülkemizin birliği ve dirliği için güçlü ve büyük bir ailede çalıştıklarını belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar da Kocasinan’da 116 mahallenin tamamında çalışmaları olduğunu dile getirerek, “Her gittiğimiz yere yüzümüz ak olarak gidiyoruz” dedi.

AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden belediye başkanlarının yapmış oldukları başarılı hizmet ve yatırımlar sayesinde AK Parti teşkilatlarının çok daha başarılı çalıştıklarını kaydetti.



İHA