ÇELİK-İŞ’DE KONGRELER SÜRÜYOR

Bursa’daki kongreye, Genel Başkan Yunus Değirmenci, AK Parti Bursa Eski Milletvekili İsmet Su, Genel Mali Sekreteri Bayram Altun, Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel, Genel Eğitim Sekreteri Ferhan Öner, Karabük Şube Başkanı Ulvi Üngören, İstanbul 1 Nolu Şube Başkanı Ahmet Çolak, Ankara Bölge Temsilcisi Hüseyin Aksu, Hizmet-İş, Öz Orman-İş, Öz İplik-İş, Öz Finans-İş, Öz Gıda-İş Bursa şube başkanları ile delegeler katıldı.







Divan Başkanlığını Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel’in yaptığı Genel Kurulda, bir konuşma yapan Genel Başkan Değirmenci, Bursa Şube Kongresinin hayırlara vesile olmasını diledi.

İslam coğrafyalarında yaşanan savaşlara ve terör olaylarına dikkat çeken Değirmenci, ABD’nin Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma kararına karşı “İslamın ilk kıblesi olan, Kudüs’ümüz üzerinde oynanan oyunlar, canımızı sıkmakta, kutsallarımıza uzatılan namert eli, yüreklerimizi dağlamaktadır” dedi.

Taşeronda çalışan işçilere verilen kadroları da memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Değirmenci, “Önümüzdeki günlerde, Meclise getirilecek olan, 12 maddelik taşeron yasasının, mağduriyet yaşanmaması açısından, takipçi olacağımızı bilmenizi isterim” diye konuştu.







Çölcü ile yeni dönem

Konuşmaların ardından delegelerin oylarıyla Bursa Şubesinin yeni yönetimi belirlenirken, oylama neticesinde Mustafa Çölcü Şube Başkanı oldu.

Şube Sekreterliğine Hasan Cep, Mali Sekreterliğe Bahattin Reyan, Teşkilatlandırma Sekreterliğine Mustafa Demir, Eğitim Sekreterliğine ise Bünyamin Kalaycı seçildi.







Havacılık Şubesi 1. Genel Kurulu

Diğer yandan Çelik-İş Sendikası İstanbul Havacılık Şubesi 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Divan Başkanlığını Genel Teşkilatlandırma Sekreteri Recep Akyel’in yaptığı Genel Kurulda, bir konuşma yapan Çelik-İş Sendikası Genel Başkanı Yunus Değirmenci, Kudüs’ün İsrail’in başkenti yapılmak istenmesinden, ülkemiz ekonomisine, THY Teknik AŞ’deki sendikal çalışmalardan hedeflere kadar birçok konuya değindi.







“Yüzde 11’lik büyüme, tokat gibi oldu”

Ülke ekonomisine dair güzel haberler geldiğini ve bu durumun emekçileri sevindirdiğini kaydeden Değirmenci, “Her türlü alçakça girişime rağmen, ülkemizin, büyümeye devam etmesi, geleceğe ilişkin umutlarımızı artırmaktadır. Geçtiğimiz günlerde açıklanan, 2017 üçüncü çeyrekteki, yüzde 11’lik rekor büyüme, Türkiye’nin geleceğine kast etmeye çalışanlara, tokat gibi bir cevap olmuştur. Yapımı devam eden, Çelik-İş’i ve sizleri de yakından ilgilendiren ve binlerce insanımıza ekmek kapısı olacak, 3. Havalimanı, bizleri heyecanlandırmaktadır” ifadelerini kullandı.







“Sorunları çözüme kavuşturduk”

Hak-İş’in ve Çelik-İş’in, sosyal diyalog sorumluluğu ile sorunları masaya yatırıp, çözüme kavuşturduklarını kaydeden Değirmenci, “Bu çerçevede, Mayıs 2016 tarihinde yapmış olduğumuz anlaşmayla, tüm üyelerimizin, 3950 lira prim alınmasını sağladık. 2017 Ocak ayında, tüm sorumluluğu üzerimize alarak, hiçbir üyemizin işini kaybetmemesi için, imzalamış olduğumuz, tadil protokolünü Kasım ayında sonlandırdık. Bu sayede, üyelerimizin mevcut geçen süredeki, zam farklarını, 8 Aralık’ta, maaşlarıyla birlikte, almalarını sağladık. HABOM geçişi esnasında, kıdem kaybı bulunan toplam 148 üyemizin kayıplarının giderilmesini sağlayarak, geriye dönük fark alacaklarının tahsil edilmesini sağladık. Mağduriyetlere yol açan İş Grupları Genelgesini, iptali için mahkemeye götürdük. Genelge nedeniyle mağdur olan kardeşlerimiz, hiç merak etmesinler, bu hususun da çok yakından takipçisiyiz.” dedi.







Güver, güven tazeledi

Konuşmaların ardından İstanbul Havacılık Şubesinin yeni yönetimi için delegeleler oy kullanırken, mevcut şube başkan Yavuz Güver, büyük çoğunluğunun oyunu alarak yeniden şube başkanı seçildi.

Genel kurulda Şube Sekreterliğine Mehmet Serhat Ünal, Mali Sekreterliğe Aydın Baysal, Teşkilatlandırma Sekreterliğine Erkut Kavukçuoğulları, Eğitim Sekreterliğine ise Recep Konuksever seçildi.

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