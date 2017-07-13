Çelik-İş’ten İsdemir’de görkemli kutlama

Üç yıla yakın bir süredir Hatay İş Mahkemesi’nde görülen yetki davası, Mart ayının başında yetkili sendikanın Çelik-İş olduğu kararıyla sonuçlanmıştı. Hatay yerel mahkemenin vermiş olduğu kararı Yargıtay 22. Hukuk Dairesi de onadı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da 05.07.2017 tarihinde Çelik İş sendikasına yetki belgesini gönderdi.







İSDEMİR’de 1 Ocak 2015 tarihinden bu yana Çelik iş ile Türk Metal arasında süren yetki sorunu çözülmediği için sözleşme yapılamıyordu. İSDEMİR’de yetki tartışmaları 3 Eylül 2014 tarihinde başlamıştı. 2015 Temmuz ayında yerel mahkeme yetkinin Çelik-İş’te olduğu kararını vermiş, Türk Metal’in itirazı üzerine Yargıtay bu kararı bilirkişi raporu dosyada olmadığı gerekçesiyle bozmuştu.

Daha sonra yeniden görülen davanın son duruşmasında Hatay İş Mahkemesi 03 Mart 2017 tarihinde yaptığı açık yargılamada, sendikanın İSDEMİR işyerinde yasanın aradığı çoğunluğu sağladığını ve Çelik-İş Sendikasının yetkili olduğuna karar vermişti.





Hatay İş Mahkemesinin aldığı karara yapılan itirazları değerlendiren Yargıtay da, Çelik İş Sendikasını haklı bularak, yerel mahkemenin kararını onadı.

Böylece İsdemir’de üç yıl sonra yeniden yetki alan Çelik İş sendikasının Genel Başkanı Yunus Değirmenci İSDEMİR işçilerini ziyaret etti.





Çelik iş İsdemir'de miting yaptı

Çelik İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, İsdemir Karayollarında işçilerle bir araya geldi.

Çelik İş İskenderun Şube ve sendika üyesi İSDEMİR işçileri Erzin otoban yolunda Sendikanın Genel Başkanını ve beraberindeki yöneticileri karşıladı. Daha sonra İSDEMİR Karayollarında işçilerin katılımıyla bir miting gerçekleştirildi.







Burada konuşan Çelik İş Genel Başkanı Yunus Değirmenci, kararın İSDEMİR’e, çalışanlarına ve sendikaya hayırlı olması temennisinde bulunurken, karardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Çelik işçisinin gücünü ve birliğini herkese gösterdiklerini söyledi. Mitinge Hak İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.







İSDEMİR işçilerinin çok zor günler geçirdiğini belirten Değirmenci, artık yetkinin alındığını ve birlik beraberlik içinde iyi günler yaşanacağını söyledi. İSDEMİR’de gelecek güzel günleri inşa etmeye talip olduklarını kaydeden Değirmenci, İsdemir’de artık işçilerin ayrımları bir tarafa bırakmasını istedi. Değirmenci, “Sen metalciydin, ben çelikçiydim demek bizlere zarardan başka bir şey kazandırmaz. Bu haklı mücadelemizin yargı organları tarafından bir kez daha tescillenmesiyle birlikte besmelemizi çekiyor, daha büyük hedefler için, daha çok çalışmak üzere, yeni bir başlangıç yapıyoruz” ifadelerini kullandı.







Bundan böyle İSDEMİR’de işçilerin kazanacağını savunan Değirmenci, ‘Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün evine helal ekmek götüren sizlerin emeğinin karşılığını isteme günüdür. Öncelikli hedefimiz İSDEMİR yöneticileriyle masaya oturarak karşılıklı diyalog halinde üyelerimizi memnun edecek bir toplu iş sözleşmesi imzalamaktır” dedi.





İşçisiyle sendikasıyla ve işvereniyle herkesin aynı gemide olduğunu ileri süren Değirmenci, “Gün Türkiye ekonomisinin lokomotifi olan İSDEMİR'i bulunduğu yerden daha yukarılara taşıma günüdür. Artık geçmişte yaşanan acıların, kavgaların üstüne bir sünger çekme zamanı gelmiştir. Kimseye küskünlüğümüz, kırgınlığımız yoktur. Ayrıca kaybedecek bir dakikamız dahi yoktur. Gün, birlik ve beraberlik günüdür. Gün ele ele verip İSDEMİR işçisinin refahını sağlama günüdür” şeklinde konuştu.

Haber: Tunahan KAYA



