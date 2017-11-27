ÇELİK: Suya zam da yok, indirim de!

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 38 Kent TV’de katıldığı televizyon programında “Suya zam yok. Suda zaten ana girdisi elektrik ve personel maliyeti var. O da TEFE-TÜFE ile gidiyor. Geçtiğimiz günlerde ‘İstanbul Belediyesi su ücretinde indirim yaptı’ diye söyleniyor. İstanbul’un indirim yaptığı su fiyatı Kayseri’nin su fiyatının tam iki misli. Aynı kalitede değil, bizim suyumuz içilebilir bir su. Şu anda Kayseri’deki üretilen suların tamamı sürekli tahlil ediliyor, analiz ediliyor. Suyumuza laf söyletmeyiz.” dedi.

Çelik, trafiği rahatlatmak için yapılan çalışmalar konusunda “Kayseri’de ulaşım üst seviyede iyi ama bunu çok daha iyi yapalım, sıfır problemli hale getirelim dedik” ifadesinde bulundu.

Başkan Çelik, “Kartal’da bir kavşak çalışması vardı. Ulaşım Master Planı’nı yapan bir firma vardı. İstanbul’da köprüyü, kavşakları yapan bir firmaydı. ‘Başkanım acele etmeyelim, bir sayım yapalım fotoğrafın tamamını bir görelim’ dedi. Sayımlar çıktı, yaz ve kış trafiği sayımları yapıldı. Neticede Talas’tan gelip OSB’ye giden trafik Kartal Kavşağı’nı meşgul ediyor. Buraya alternatif bir yol bulunabilirse kavşak yapmaya gerek yok dediler. Kartal Kavşağı B klasmanında bir kavşak dediler. Burada bir iyileşme lazımdı. 3 şeridi 5’e çıkardık. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı’nda 3 şeridi 5’e çıkardık. Bir anda kavşak boşaldı. Sadece bunu yaparak trafik rahatladı.



400 ihale yaptık. Bununla birlikte 700 noktada şantiye var çalışıyoruz. Bu kadar yaptığımız işin her biri 1 Milyonluk iş. Sadece 13 temel atma 8 tane açılış olmuş. Fırsat bulamıyoruz, zaman bulamıyoruz. Yaptığımız iş gümbür gümbür olmalı” diye konuştu.



Başkan Çelik, “Yönettiğiniz şirket olur, dükkan olur fark etmez. Yönetici eğer sabah besmele ile kendi dükkanını açar gibi açarsa kapıyı, içerideki kasaya sahip çıkarsa Allah arkasından bereketini veriyor. Olağanüstü projeler yapmanıza gerek kalmıyor. AK Parti hükümetlerinin başarısının altında da bu var. Kasaya mukayyet oldu. Delikleri kapattı. İhlas ve samimiyetle onu kullanmaya başladı. İller Bankası’nın desteğini unutmamak lazım. Kavşaklar ve yolların projesini İller Bankası’ndan projelendirdik. İller Bankası konusunda Özhaseki Bakanımızın desteği var” ifadelerini kullandı







“Borçtan korkmamak lazım”

Büyükşehir Belediyesinin borçları hakkında sorulan bir soru üzerine Başkan Mustafa Çelik, “2 milyar borcumuz yok ama borçtan korkmamak lazım. Özellikle bankalar bile firmanın büyüklüğüne bakmıyor, ödeyebilme kabiliyetine bakıyor. Eğer sizin aylık ödeyebilme kabiliyetiniz varsa istediğin kadar borç al ve büyü.

Şimdi benim Talas-Erkilet hattım yapılacak. Aman borçlanmayım bu yolu da yapmayayım. Olur mu? Benim hizmet yapmam lazım. Toplu para gerek sonra yavaş yavaş öderim. Birçok belediyeden çok çok iyi durumdayız. Geçmişten gelen borçlar var bizim de yaptığımız borçlar var ama hepsi ödenebilir durumda. Hiç sıkıntımız olmadan çevirdiğimiz çalıştığımız rakamlar» cevabını verdi.

Kayseri’de araç trafiğinin Temmuz ve Ağustos ayında en tepe noktada olduğunun altını çizen Çelik, “O aylarda inşaata başlamak trafik açısından katliam olur. Biz bu aylarda projelerimizi hazırladık. Önce alanı bir boşalttık. Trafiği aksatmayacak şekilde yan yollar hazırladık. Pik saatlerde yoğunluk olduğu için bu çalışmayı yapıyoruz. Biz Eylül’de başladık bu işe. Tamamını biz bitiş tarihinden önce bitirmeyi hedefledik. Melikgazi ve Fuzuli kavşağı yılbaşına kalmadan açılacak. Önümüzdeki yılın ilk ayında Fuzuli trafiğe açılacak. Melikgazi de bir ay içinde inşallah açılacak. 5-6 ay öncesinden işleri bitirmiş olacağız” diye müjde verdi.







“Oy veririm diyenlerin oranı yüzde 65”

Yapılan çalışmalar nedeniyle vatandaşların memnun olduğunu ve sık sık anketler yaptırdığını açıklayan Başkan Mustafa Çelik, “Vatandaştan da olağanüstü takdir görüyoruz. Sokağa çıktığınızda kimin içine girersek hepsinde olağanüstü bir muhabbet var. Anket yaptırıyorum, karnem çıksın diye. Genel Merkez’in yaptırdığı ankette benim yaptırdığım anketten çok daha üst seviyede. Yüzde 65’lerin üzerinde şu anda ‘Yarın oy veririm’ diyen. Memnuniyet oranı ise yüzde 80’lerin üzerinde” dedi.



“Banliyö hattı tramvay hattına entegre edilecek”

Başkan Çelik, toplu taşımada ulaşımı rahatlatmak amacıyla yapılan çalışmalarda hazırlanan banliyö hattında değişiklik yaptıklarını ve mevcut tramvay hattının banliyö hattı ile entegre edileceğini açıkladı. Başkan Çelik, “Banliyö hattı Sarıoğlan’dan Yeşilhisar’a kadar gidecek. Biz proje değişikliği yaptık. Beyazşehir tarafından Banliyö hattını tramvay ile birleştireceğiz. Mevcut tramvay hattı ile entegre edeceğiz. Bunu yaptığımız zaman vatandaşlar banliyö hattını tercih eder. Bu 3-4 yıllık bir çalışma olacak.

Otobüslerimizin yaş ortalamasının yenilenmesi ve otobüs hatlarımızın yenilenmesi konusu var. Yetişebilirsek bu yıl yoksa gelecek sene elektrikli otobüs alacağız. Motor olmaksızın kendi akülü sistemi ile çalışan otobüsler alacağız. Bölge hastanesine ulaşımın bir an önce sağlanması lazım. Açıldığında oraya toplu taşıma koymamız lazım. Bekir Yıldız Bulvarı’nda tramvay gibi çalışacak otobüsler alacağız. Bunları yaptığımızda Kayseri 30-40 yıllık sorun çözülecek” dedi.



İHA