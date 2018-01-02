Çelik: Tarihi günler yaşıyoruz 

Hizmet-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı Serhat Çelik, 696 sayılı KHK ile alt işveren ve işçilerin kamuda istihdamı için yapılan düzenlemeyi değerlendirdi.

Sendika olarak 2007 yılından bu yana taşeron sorununu çözmek için çalışmalar yürüttüklerini kaydeden Çelik, “Biz taşeronla ilgili 2007 yılından bu tarafa Hak-İş Konfederasyonu genel başkanımızın başkanlar kurulunda vermiş olduğu ‘Sahada çalışmaları yapın, altyapıyı yapın’ şeklinde bir talimatı vardı. 2007 yılından 2014 yılına kadar Hak-İş Konfederasyonu’na bağlı sendikalar olarak taşeronda çalışan arkadaşlarımızın sorunlarını ve sıkıntılarını bakanlığımıza ilettik. 2014 yılında genel başkanımızın öncülüğünde yine taşeronla ilgili bir çalıştay yapılmıştı. Bu çalıştayla birlikte taşeron arkadaşlarımızın çalışma hayatında artık alt işveren statüsünde çalışmamaları, bu işin artık miladını doldurduğunu ifade ederek, sahada çalışmalara başladık. Arkadaşlarımız sendikalarımıza üye oldular. Bunun öncesinde taşeron arkadaşlarımızın yıllık ücretli izni, kıdemi, tazminatı ve toplu iş sözleşmesi gibi hakları yoktu. Sorunlu bir şekilde devam ediyordu” ifadelerini kullandı.

Çelik, “2017 yılı sonunda Cumhurbaşkanımızın 5 Aralık’ta mecliste yapmış olduğu açıklamayla birlikte çalışma hayatımızın için çok önemli ve tarihi bir adım oldu. 696 sayılı KHK ile birlikte artık kamuda çalışan taşeron arkadaşlarımız kamuda daimi işçi olarak istihdam edilecekler. Belediyelerde, il özel idarelerinde ve mahalli idarelerde çalışan arkadaşlarımız da kurulan iktisadi teşebbüslere aktarılacaklar” şeklinde konuştu. (İHA)