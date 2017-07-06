“CENNETTE BULUŞALIM”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Adalet Yürüyüşü”ne başladığı andan itibaren güvenlik birimlerinin teyakkuz halinde olduğunu yazan Selvi, yürüyüş Bolu’yu geçtikten sonra teyakkuz halinin arttığını ve endişenin kaygıya dönüşmeye başladığını vurguladı.



Kaygının iki sebebi

Selvi’nin operasyonun arka planını anlatan “Eylem talimatı nereden geldi, nokta hedef kimdi?” başlıklı köşe yazısı şöyle;

“Kaygının iki sebebi vardı:

1- DAEŞ, yürüyüşe katılanlara yönelik araçla bir eylem yapabilir.

2- Sapanca-Hendek-Düzce üçgeni 90’lı yıllarda faili meçhullerle anılan bir bölge” diyen Selvi’nin yazısında öne çıkan bölümler ise şöyle:



Nefes kesen operasyon

Nefes kesen operasyonun perde arkasındaki bilgilere ulaştım. Tek kelime ile söyleyeyim, Emniyet’in titiz çalışması sayesinde büyük bir felaketin eşiğinden dönülmüş.

DAEŞ’in hedefi doğrudan Adalet Yürüyüşü. Talimat Suriye’den geliyor. DAEŞ’in Türkiye’yle ilgili birimi talimatı özel bir kurye aracılığıyla iletiyor. Kurye Kayseri’ye gelip DAEŞ militanlarıyla buluşuyor. Kayseri Emniyeti eylem talimatı istihbaratını alıyor. Bundan sonra istihbarat ve terörle mücadele birimleri ortak bir çalışma içine giriyor.



Suriye’den talimat geldiği andan itibaren, DAEŞ’in çekirdek kadrosu eylem hazırlığına başlıyor. Çekirdek kadro, aracı kullanan Hüseyin A. ile iki önemli isimden oluşuyor. Eylem hazırlıklarında ise 6 DAEŞ mensubu yer alıyor. Kocaeli’ndeki araç yakalandıktan sonra bu kişiler de Kayseri Emniyeti’nin düzenlediği operasyonla kıskıvrak yakalandı.



Talimat isme geliyor

Eylemi kimin gerçekleştireceği Suriye’deki merkez tarafından belirleniyor. Talimat, Kocaeli’nde eylem yapacağı siyah minibüsle yakalanan zanlı O.K.’nın ismine geliyor. Siyah renkli bir minibüs alıp hazırlık yapması söyleniyor. Kayseri Emniyeti başından beri her adımı takip ediyor. DAEŞ üyesi, talimat verildiği şekilde, siyah minibüsü satın alıyor. Güvenlik birimlerince araca bir patlayıcı yüklenip yüklenmediği izleniyor. Talimat, “Londra tarzı” eylem yapılması yönünde geliyor. Eylem, doğrudan aracı yürüyüşe katılanların üzerine sürmek suretiyle gerçekleştirilecek. Araç Kayseri’den yola çıktığı andan itibaren güzergâh boyunca Emniyet Genel Müdürlüğü’nün koordinasyonunda istihbarat ve terörle mücadele birimleri sıkı bir işbirliği yapıyor.



Önceki sabah ‘Adalet Yürüyüşü’nün kortejinde sıkı güvenlik önlemleri alınırken, hem saldırıda kullanılacak olan araç hem de Kayseri’deki DAEŞ hücresi dikkatle izleniyor. Eylem öncesinde, karşılıklı “Cennette buluşalım” ve “Peygamberimize selam söyle” diye mesaj atıyorlar. DAEŞ militanları vedalaşmaya başlayınca, operasyon için düğmeye basılıyor. Kocaeli Emniyeti, kod adı ‘Ebu Hüseyin’ olan O.K.’yı eylemde kullanacağı 38 UU 962 plakalı araçta kıskıvrak yakalıyor. Aynı anda Kayseri’deki DAEŞ hücresi yapılan başarılı bir operasyonla çökertiliyor. Araçta patlayıcı bulunmuyor. İçinden 2 adet AK Parti bayrağı ile 2 adet AK Parti logolu şapka çıkıyor. Bunlar DAEŞ eylemine AK Parti süsü vermek için araca Kayseri’de konuluyor. Eylemci O.K. ve diğer DAEŞ militanlarının canlı olarak yakalanması önemli. Çünkü onlardan alınacak bilgilerle belki başka eylemlerin önüne geçilecek.



Nokta hedef Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Bülent Tezcan’ın söylediği gibi, rutin bir terör operasyonu değil. DAEŞ’ın hedefi Adalet Yürüyüşü’ne katılanlardı. DAEŞ, son zamanlarda Londra’da yaptığı tarzda aracı sivil insanların üzerine sürerek bir katliam yapmayı planlamıştı. Ama bu eylemde bir nokta hedef vardı. O da CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ydu. Allah Kemal Bey’i korumuş. Çünkü Suriye’den gelen talimat, “Eylem, Kılıçdaroğlu’nun yürüdüğü noktaya yapılacak” şeklinde.



Büyük bir felaketin eşiğinden döndük. Yoksa bugün başka şeyleri konuşuyor olabilirdik.



Hatırlarsanız, PKK’nın Kayseri’de Komando Tugayı’ndaki askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yönelik bombalı araçla yaptığı saldırıda 14 askerimiz şehit olmuştu. Kayseri Emniyeti o saldırıyı tüm detaylarıyla çözdü. O bir kırılma noktası olmuştu. Kılıçdaroğlu’nun yürüyüşüne yönelik DAEŞ saldırısının önlenmesi ise ikinci büyük başarı oldu. Emeği geçenleri tebrik ediyorum.”

Kayseri Gündem

