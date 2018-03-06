Cep telefonunda bunları kapatın çünkü...

Cep telefonlarında casus yazılım tehlikesi geçtiğimiz günlerde ihanetten şüphelenen kocanın, eşinin telefonuna ortam dinlemesi yapan casus yazılım yüklemesiyle gündeme gelmişti. Hemşire olan karısının işyerinde bir arkadaşıyla birlikte olduğunu ortaya çıkarak ‘sesli delil’leri mahkemeye sunan kocanın boşanma talebi kabul edilmişti.

BTK Başkanı Ömer Fatih Sayan cep telefonu kullanan vatandaşları bu konuda uyararak “Uygulamalarınızın kamera ve mikrofonunuza erişimini kapatın. Bilmediğiniz uygulamaları yüklemeyin” dedi.

NORMAL UYGULAMA SANDIĞINIZ...: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Başkanı Ömer Fatih Sayan, Casus yazılımların bazılarının kendisini maskelediğini belirtti. Sayan, “Bunların hepsi casus yazılım olarak bilinmiyor. Application store’larda normal konuşmalarını kaydetmenize yönelik uygulamalar var. Hangi uygulamayı telefonunuza indirirseniz indirin kameraya, mikrofona, rehbere, fotoğraf galerisi gibi yerlere erişim izni istiyor. Bu izinler vasıtasıyla telefonunuzu aslında başkalarının erişimine açıyorsunuz” diye konuştu.

Sayan, söz konusu uygulamaların, belli bir ‘server’a bağlı çalışmadığı için kaldırılmasının da kolay olmadığını vurguladı. Uzmanların verdiği bilgiye göre casus yazılım olduğunu gizleyen sahte uygulamalarla da kişilerin verileri arşivlenebiliyor. BTK’nın analizi sonucu, e-devlet, HGS, SGK, e-okul gibi popüler isimlere sahip 40 civarındaki uygulamanın 32’si sahte çıktı.

‘ŞİRKETLER DE KULLANIYOR’: Casus yazılımları sadece eşini, çocuğunu takip etmek isteyenlerin değil şirketlerin de kullandığını belirten Sayan, şöyle devam etti: “Şirketler çalışanlarının telefonlarına bu uygulamaları indirerek alışkanlıklarını takip ediyorlar. Kişisel özgürlükler ve sınırları tartışma konusu. Bununla ilgili dünyada da standart yok.”

Sayan, vatandaşlara “Telefonunuza her uygulamayı indirmeyin. İndirdiğiniz uygulamalar için verdiğiniz izinleri kontrol edin” önerisinde bulundu.

KAMERAYI NASIL ERİŞİME KAPATACAKSINIZ?







Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg bile taşınabilir bilgisayarının kamerasının üzerine bant yapıştırıyorsa bir bildiği mutlaka vardır. Her ne kadar komik gibi görünse de bu işin, yani hacker’lardan korunmanın basit bir yolu bu. Ancak kamerayı kapatmak kesin çözüm değil. Zira mikrofon hala devrede oluyor ve ortam seslerini casuslar kaydedebiliyor.

Peki ne yapacaksınız? Öncelikle yapmanız gereken önünüze gelen her uygulamayı indirmemek, bu konuda çok seçici davranmak. Gerekli olduğunu düşündüğünüz bir uygulamayı indirdiğinizde ise kamera ve mikrofona erişim izni istediğinde bunu onaylamayın.

Yazılım uzmanlarının önerdiği en garanti yol ise cep telefonları için geliştirilen güvenlik programlarını kullanmak. Hangi uygulamaların ve işlemlerin web kamerası ve mikrofonu çalıştırdığını denetleyen ve cep telefonu kullanıcısına bilgi veren yazılımlar mevcut. Bu güvenlik yazılımları dahili veya ağa bağlı kameralara erişimi kesintisiz olarak izliyor ve herhangi bir erişim denemesiyle ilgili olarak kullanıcıyı bilgilendiriyor. Kullanıcılar söz konusu programın video aktarmasına izin verip vermemeyi seçebiliyor. Ayrıca yazılım, kamera erişimini varsayılan olarak engellemek isteyip istemediğinizi de size soruyor. (İNTERNETHABER.COM)