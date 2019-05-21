ÇERKES SÜRGÜNÜ UNUTULMADI

Açıklamada şunlara değinildi: “Rusların Kafkasları istilası sırasında hayatını kaybeden insan sayısı yüz binlerle ifade edilir. Çerkes sürgünü uluslararası zeminde hak ettiği yansımayı henüz bulmamıştır. Adil bir hafıza temelinde daha barışçıl bir dünyanın nasıl bırakılacağını düşünmeye ihtiyaç vardır. Rus İmparatorluğu’nun Kafkasları istilası, işgali ve ilhakı sırasında meydana gelen çarpışmalarda ve 21 Mayıs 1864’teki nihai ateşkesten sonra yürütülen sistematik baskı ve katliamlar neticesinde Kafkasya halklarından yüz binlerce kişi hayatını kaybetti. Geriye kalanların büyük kısmı kitleler halinde Osmanlı İmparatorluğu’na sığındı. Birleşik Kafkasya Derneği olarak, bu trajedide hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, başta Türkiye olmak üzere Dünya’nın dört bir yanında yaşayan torunlarına başsağlığı diliyoruz.”