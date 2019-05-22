Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Çerkesler soykırımı hatırlatmak için yürüdü

Kayseri'de yaşayan Çerkesler, 21 Mayıs 1864'te yaşanan Çerkes Sürgünü ve soykırımının 155. yılı dolayısıyla yürüyüş düzenledi.

Çerkesler soykırımı hatırlatmak için yürüdü

 Çerkes Sürgünü ve soykırımının 155. yılı dolayısıyla Kayseri'de yaşayan Çerkesler tarafından yürüyüş düzenlendi. Mustafa Kemal Paşa Bulvarı üzerinde toplanan Çerkesler, 'Sürgün ağıdımız ise dönüş şarkımızdır' yazılı dövizler taşıdı. Burada bir konuşma yapan Kayseri Kafkas Derneği Başkanı Sedat Sürücü, “Dünyanın dört bir yanında yaşamak zorunda bırakılan Çerkesler yaşadıkları ve vatandaşı oldukları ülkelerden de doğal ve demokratik haklarını talep etmektedirler. 21 Mayıs halkımızın dünyanın dört bir yanına sürgün edilmesinin, Kafkasya’nın çerkessiz bırakılmasının yıl dönümüdür. 21 Mayıs, Çarlık Rusyasının politikaları ve stratejik hedefleri doğrultusunda Kafkasya’yı işgal etmesiyle başlayan ve 101 yıl devam eden Rus işgaline karşı direniş, varoluş ve adalet arayışımızın tarihidir. Üzerinden tam 155 yıl geçmesine rağmen biz Çerkeslerin çektiği acılara her gün bir yenisi eklenmektedir. Azınlık durumuna düşen Çerkesler kendi topraklarında dahi eşsiz dillerini ve kültürlerini kaybetme tehdidi ile karşı karşıyadır. Dünyanın dört bir yanında yaşamak zorunda bırakılan Çerkesler sadece Rusya Federasyonundan değil, yaşadıkları ve vatandaşı oldukları ülkelerden de doğal ve demokratik haklarını talep etmektedirler. Birlikteliğimizden aldığımız gücümüz ve kararlılığımızla haklı taleplerimizin takipçisi olacağımızı, Çerkes soykırımı ve sürgününü asla unutmayacağımızı bir kez daha ilan ediyoruz” ifadelerinin kullandı.
Yürüyüşe, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da katıldı.
 

 

İHA

İlgili Galeriler
MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri MEDİAM ve KGC’den eğitim semineri
Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2 Kayserispor: 0 - Trabzonspor: 2
Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı Pilot Hamdi Yılmaz Son Yolculuğuna Uğurlandı
İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü İncesu’da Tren Minibüse Çarptı: 2 Ölü
Anahtar Kelimeler:
KayseriKayseri GündemKayseri HaberHaberHaberlerçerkesçerkes SürgünüSoykırımYÜRÜYÜŞ
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.