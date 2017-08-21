 Çerkezlerin milli çalgısı ‘Garmon’ Kayseri’de hayat buluyor

Kafkas göçmeni Mustafa Peçenek ile Metin Sönmez, Kafkas halk oyunlarının vazgeçilmez çalgısı olan ve dünyada yalnızca 2 yerde üretimi yapılan 'garmon' çalgısını önce hobi olarak tamir etmeye başladı. 3 ay süren çalışmalarının ardından enstrümanı üretmeyi başaran iki kafadar, 'garmon'un tanesini 4 bin 500 TL'den satış sunuyor.







Bir 'garmon'u vücuda getirmenin 3 ayı bulduğunu belirten Mustafa Peçenek, zorluğuna rağmen kendi halk çalgılarını üretmekten dolayı mutluluk duyduklarını dile getirdi. Yapımı uzun sürse de siparişlerin yoğun olduğunu kaydeden Mustafa Peçenek, "Garmon bir tür akordiyondur. Akordiyon olarak bildiğimiz körüklü çalgı 800'lü yıllarda Çinliler tarafından icat edilmiş ama milletler bu çalgıya kendilerine ait özellikler eklemiştir. Garmon da bu şekilde son halini almıştır. Dünyada yalnızca 2 yerde üretilen müzik aletini kendi şehrimizde üretmekten dolayı çok mutluyuz. Bu alete ilgi gösteren çok fazla kişi var, özellikle bizim gibi Çerkez olanlar" dedi. Garmonun diğer enstrümanlar kadar aktif bir pazarı olmadığına da belirten Mustafa Peçenek, üretim dışında dünyadaki ünlü 'garmon' ustalarının enstrümanlarının tamirini yaptıklarını da sözlerine ekledi.







Yurt dışındaki muadillerinden daha ucuz

En büyük sıkıntılarının enstrümanın yapımının uzun sürmesi olduğunu söyleyen Metin Sönmez ise kendi yaptıkları enstrümanın tamamen el yapımı olmasına rağmen yurt dışındaki muadillerine göre daha ucuz olduğunu vurguladı. Metin Sönmez, "İçindeki malzeme ve ses sayısına göre garmonun fiyatı değişiyor. Yurt dışında garmonların fiyatları 4 bin 500 dolardan başlarken, bizim burada kendi imkanlarımız ile yaptığımız aleti 4 bin 500 TL’ye mal edebiliyoruz. Merakı olan herkesi atölyemize bekliyoruz" ifadelerini kullandı.