ÇEVİKEL’DEN HİÇYILMAZ’A CEVAP

Ticaret Odası Meclis Üyesi Hacı Çevikel, Oda Başkanı Mahmut Hiçyılmaz’ın önceki gün ertelenen bütçe görüşmeleri ile ilgili kendisine yapmış olduğu ithamlara cevap verdi.

Meclis Üyesi Hacı Çevikel açıklamasında şunları söyledi:

“Kayseri Ticaret Odası'nın son aylarını yaşayan yönetim kurulu Başkanı Mahmut Hiçyılmaz, girişimlerim sonucu ertelenen Meclis toplantısı hakkında basın bülteni yayınlanmıştır. Cevap hakkımı kullanarak, aşağıdaki konuları kamuoyunun bilgisine sunuyorum.









1.Bütçe bir gün önce öğleden sonra Meclis üyelerine teslim edilmiştir. Amacı açıktır, bütçenin incelenmesi değil, yalnızca onaylanması istenilmektedir. Ocak ayı içerisinde aym bütçeyi 20 gün önce göndersinler de görelim.

2.Kanun Meclis'in denetim ve karar verebilmesi için, en az 50 meclis üyesinin toplantıda hazır bulunmasını ve çoğunlukla karar verilmesini istiyor.

Yine aynı kanun, yeterli çoğunluğun her an Mecliste hazır bulunmasını şart koşuyor.

Ben, kanun istediği için, sayım yaptırdım. Hiçyılmaz şunu mu demek istiyor? "Yeterli çoğunluk olmasa da bütçeyi onaylayın, denetim yapmayın, gerisine karımayın, ben ayarlarım." Hiçyılmaz'ın istediği hukuksuzluktur, ben buna izin vermedim.

Yeteneksizliği sebebiyle, liderlik yapamıyor ve Meclis üyelerini orada tutamıyorsa, orada niye duruyor?

3.Hiçyılmaz, hazırladıkları bütçenin eskisinin aynısı olduğunu ve hatta geliştirildiğini söylüyor. Bütçe mucibinde bu durum belirtilmiyor, ama görüldüğü gibi eskinin arkasına sığınıyor.

Eskide, bugünkü kusurlar varsa, o sebeple de hesap sorulacaktır. Hakkımız baki. Etkileri de inceliyoruz. Eski bütçeler de bugünkü gibi "peçelenmişlerse" , her zaman itiraz hakkımız var.

Hiçyılmaz ve ekibinin, bütçede hangi geliştirmeleri yaptığımı da öğrenmek isterim. Ben yanlışlardan başka bir şey göremedim de.

Bütçedeki hataları tek tek gösteren bir dilekçeyi verdim. Bu tespitlerin hepsi mevzuata, yani yönetmeliklere, genelgelere ve Bakanlık görüşüne aykırıdır. Aksini iddia ediyorsa, ispat etmelidir.

4.Hiçyılmaz, bütçenin internet sitesi üzerinden kullanana açıldığını söylemektedir. Bütçe, bir gün önce sitede yoktu. Öneki bütçeler de karşılaştırma için yoktu.

Ayrıca, sitedeki dosyaların okunmaması için, ellerinden geleni yapmışlar. Tam belgeler zip dosyasındadır.

Benim tavsiyem, her bir aya ait bilgiler ve bütçeler ayrı ayrı tıklanarak alınabilmelidir. Hem karışıklık olmaz, hem de zaman kazanılır. Bakalım, Hiçyılmaz ve ekibi şeffaflık adına bunu yapabilecek mi? Odalar ve Borsalar Birliği böyle yapıyor da.

5.Hiçyılmaz, bilgilerimin yanlı ve art niyetli olduğunu söylüyor. Bilgilerim yanlışsa, dilekçeme cevap vermelidir. Cevaplarını, asın mensuplarıyla paylaşacağım.

Kanunun uygulanmasını istememi, art niyetlilik kabul ediyor. Kafalarımız farklı yerlerde. Sizinkinin nerede olduğunu biliyoruz. Arkadaşlarınız, çevreni., projelerinin, müdafileriniz, bütçeniz, açıklamalarına nerede olduğunuzu ve neyi hedeflediğinizi açıkça gösteriyor.

Eğer gerçekten iddialı iseniz, seçim harcamalarına' neden odadan yapıyorsunuz. istifa edin, diğer adaylarla eşit şartlarda seçime girin. istifa etmeni için başka önemli sebeplerini. de var. Oda üyelerini ve Kayseri'yi rahat ettirip lütfen.

6.Meclise asılsız müdahale edilmemiş, hukuksuzluk önlenmiştir. Sıkıntınız buradan kaynaklanıyor. Hukuksuzluğun giderilmesinin karşılığı, sizin sözlüğünüzde "sabotaj ve provokasyon" olarak mı yazılıdır?

Ama, durum şunu gösteriyor? Kendisi ve yandaşları her şeyi sabote ve provoke ederek odadan ve imkanlarından ayrılmak istemiyorlar.

Demokratik bir mücadeleyle, oda seçimlerine herkes talip olabilir. Hiçyılmaz ve ekibinin, oda yönetiminde kendilerinden başkalarını görmek istemelerini anlıyoruz. Yeter artık Kayseri'yi oyaladığınız, çekilin yoksa, göreceksiniz üyeler el çektirecek size.

7.Bütçe ve Hesapları İnceleme Komisyonu üyeleri bütçedeki ve mizanlardaki yanlışlıkları göremiyorlarsa, Meclisi yanılmaları sebebiyle sorumlulukları olacağı tabidir.”

Kayseri Gündem