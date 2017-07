Çevre ve kentsel dönüşüm için ‘Alo 181’

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının vatandaşlarla birebir iletişim kurmak ve sorunlara çözüm üretmek için kurduğu Alo 181 hattı bu yılın ilk 6 ayında 197 bin 622 vatandaşa çözüm üretti.

7 gün 24 saat hizmetle Çevre ve Şehircilik Bakanlığının uygulama alanına ilişkin tüm konularda telefonları karşılayan iletişim hattı, her yıl daha fazla sayıda vatandaşın aradığı bir hat durumuna geldi.

Çevre şikâyetleri çözümleniyor

Çevre Yönetimi başlığı altında hava, su, toprak, atık, gürültü ve deniz kirliliği konulu şikâyetleri kayıt altına alarak şikâyet ve ihbar sonuçlarını vatandaşa bildiren Çağrı Merkezi aynı zamanda Tapu Kadastro bilgi ve randevu işlemlerinin yanı sıra Kentsel Dönüşüm hakkında da bilgi veriyor.

Yılın ilk 6 ayında karşılanan çağrıların yüzde 72›si bilgi edinmek için gerçekleşirken, yüzde 23›ü randevu işlemleri için, yüzde 4›ü şikayet ve 1’i de ihbar bildirimi olarak kayıt altına alındı.

Her soruya cevap her soruna çözüm

Gelen çağrıların 137 bin 401’i Tapu ve Kadastro için, 16 bin 723’ü Kentsel Dönüşüm, 26 bin 56’sı Çevre yönetimi, 10 bin 238’i ÇED çalışmaları, 3 bin 545’i belediye ve İl Özel İdare ile birlikte diğer alt konu başlıkları altında gerçekleşti. Çağrıların 11 bin 286’sı şikâyet ve ihbar bildirimi olarak kayıt altına alındı.

Alo 181›e çevreyle ilgili en çok soru; başta atık yağlar olmak üzere, kâğıt, cam, plastik ve metal gibi ürünlerin geri dönüşümü hakkında geldi.

Yüzde 52’si finans hakkında

Kentsel Dönüşüm kapsamında evini yenilemek için arayan vatandaşlar ise daha çok kredi-faiz destekleri ve kira yardımları konusunda bilgi aldı. Yapılan aramaların yüzde 52’si finansman, yüzde 47’si riskli yapı-riskli alan, yüzde 1’i de diğer konu başlıkları altında geldi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ülkede depreme dayanıksız konutların yenilenmesi ve can kaybının önüne geçilmesi için Kentsel Dönüşüm seferberliği başlatırken evini yenilemek isteyen vatandaşlara da kredi-faiz desteğinin yanı sıra tercihe göre 18 aya kadar kira yardımı yapabiliyor.

Vatandaşın dönüşümde merak ettikleri

Alo 181’i arayan vatandaşlar Kentsel Dönüşüm hakkında en çok şu soruları sordu:

-Kentsel Dönüşüme katılmak ve evimizi yenilemek için neler yapmamız gerekir?

-Evimize deprem dayanıklılık testi yaptırdık riskli çıktı, süreç nasıl işleyecek?

-Kredi-faiz desteği veya kira yardımından yararlanmak için gerekli evraklar neler?

-Ruhsatsız binalar da Kentsel dönüşüme dahil olabilir mi?

-En az üçte iki çoğunluk ile alınacak karar ve anlaşma şartları hakkında bilgi verir misiniz?

-Riskli yapı tespitine itiraz edilebilir mi?

-Evimiz riskli çıkarsa evi boşaltmak ve yıktırma işlemleri için bize ne kadar süre tanınıyor?

-Yıkım kararı alınan binalara elektrik, su ve doğalgaz kesintisi uygulanacak mı?

- Riskli yapı değeri malikler tarafından nasıl tespit ettirilir?

-Kat maliklerinin tamamı karşı çıkarsa bina yıkımından vazgeçilecek mi?

Memnuniyet oranları arttı

Her yaştan kişinin ulaştığı Alo 181’e vatandaşlar, daha temiz ve yeşil bir çevre için düşüncelerini de paylaşıyor, görüş önerileri getiriyor. Hattı arayanlar çevre konusunda Alo 181’in sürekli hizmet veren bir kurum olması dolayısıyla da Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki ve yetkililere teşekkür ediyor.

Bir telefonla sorunlarını çözüme kavuşturan ve zaman kaybının önlenmesi neticesinde Çağrı Merkezi’nden olan memnuniyet oranı da sürekli artıyor. İletişim Merkezi kuruluşundan bu güne en çok İstanbul’dan aranırken Ankara, İzmir, Bursa, Adana ve Antalya sırasıyla takip eden iller.

Kurum Haberi