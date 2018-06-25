Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Demokrasi Bayramınız kutlu olsun” Çevre ve Şehircilik Bakanı Özhaseki: "Demokrasi Bayramınız kutlu olsun” - “Bir hafta önce Ramazan Bayramını kutladık. Bugün de milli bir bayramımızı kutluyoruz” - “PKK’ya sırtımızı dayamadık. Bazılarının yaptığı gibi Amerika’ya sırtımızı dayamadık. Bizler sadece sizlere güvendik”

25 Haziran 2018 Pazartesi 13:42