Cezasını Cami Temizliği Yaparak Tamamlıyor

Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlanan 37 yaşındaki Çetin Adak, Kayseri’nin Nuri Has Mahallesi’nde bulunan Nuri Has Cami’de cezasını çekiyor. Caminin temizlik işleri ile görevli olan Çetin Adak, denetimli serbestliğin ceza evinde yatmaktan daha iyi olduğunu söyledi.

Denetimli Serbestlik Yasası’ndan yararlandığı için mutlu olduğunu ifade eden Adak, “Ben uyuşturucu ticareti yapmaktan 4 yıl 2 ay ceza almıştım. Cezamın 2 senesini yattım ve 9 ayım kalmıştı. Denetimli Serbestlik Yasası’nın çıkmasıyla beraber cezamı caminin işlerini yaparak çekiyorum” diye konuştu.

Caminin temizlik işleri ile uğraştığını söyleyen Adak, “Cezamın geriye kalan 9 ayı caminin temizliğini yapmakla geçecek. Ceza evinde yatmaktansa serbestlik ile daha da rahat olacağım ve ailem ile görüşeceğim. Caminin bahçesini süpürüyorum, camlarını siliyorum. Gündüz 12 ile 4 arasında burada oluyorum. Memurlar da bu saatler arasında gelip beni denetliyor” şeklinde konuştu.