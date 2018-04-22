CHP'den İYİ Parti'ye 15 milletvekili geçti. İşte o isimler...

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in önceki gün İstanbul'da gizlice buluşmalarından sonra bugün CHP büyük bir bomba patlattı.CHP ve İYİ Parti yapılan görüşmeler neticesinde anlaştı ve 15 CHP milletvekili Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla İYİ Parti'ye geçme kararı aldı.

Erken seçim tarihinin belirlenmesinden sonra İYİ Parti'nin seçime girip grmeyeceği merak konusu olmuştu.CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla CHP'li 15 vekil partisinden istifa edip İYİ Parti'ye geçti. Bu hamle ile İYİ Parti TBMM'de grup kurarak seçime girmeye hak kazandı.

CHP’li Engin Altay mecliste düzenlediği basın toplantısında ''arkadaşlarımız demokrasi gaspına zırh olmuşlardır'' diyerek 15 ismi açıkladı. İşte CHP'den İyi Parti'ye geçen isimler...

İŞTE CHP'DEN İYİ PARTİ'YE GEÇEN İSİMLER: Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal - Amasya Milletvekili Mustafa Tuncer - Ankara Milletvekili Nihat Yeşil - Aydın Milletvekili Hüseyin Yıldız - Balıkesir Milletvekili Ahmet Akın - Burdur Milletvekili Mehmet Göker - Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu - Bursa Milletvekili Erkan Aydın - Çorum Milletvekili Tufan Köse - Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu - İzmir Milletvekili Tacettin Bayır - Kayseri Milletvekili Çetin Arık - Kocaeli Milletvekili Fatma Kaplan Hürriyet - Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer - Zonguldak Milletvekili Ünal Demirtaş. (İNTERNETHABER.COM)