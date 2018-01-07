CHP Kayseri İl Kongresinde gerginlik 

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda düzenlenen il kongresinde ilk olarak partililer, "Bu salon CHP'ye yakışmıyor. Çok küçük, size yazıklar olsun" diyerek tepki gösterdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşmalara geçildi.







Eski CHP Kayseri Milletvekili Şevki Kulkuloğlu, "Cumhuriyet kuruldu kurulalı, il defa bu kadar örgütlü ve saldırı ile karşı karşıyadır. Bugün burada yapılan seçim aslında Sakarya Meydan Muhaberesinde göğüs göğüse çarpışan kişilerin seçimidir. Yemek sandalyesinde sen otur ben kalkayım seçimi değildir. Benim çoluğumun çocuğumun geleceğine karar verecek, benim adıma mermi yiyecek ve mermi sıkacak adamın seçimidir. Dolayısıyla blok liste doğru diyorsanız, daha önce itiraz edilmedi diyorsanız Hasan kardeşim sen halt ediyorsun. Blok liste yaptınız, iyi mi yaptınız! Şimdi Melikgazi İlçe Başkanı arkadaş kendisinden bir hafta önce kongre delegelerinin oyu ile seçilmiş Kocasinan İlçe Başkanı cephede beraber mermi yiyeceği adamı bir ilçe, il başkanına oy vermeye layık görmüyor. Şehrin kadın adayı olan birine şehrin mevcut kadın kolları başkanına yeterli bulmadınız oy vermeye, il başkanı ve yönetim kurulunu seçmeye. Gençlik Kolları Başkanını seçmeye yeterli bulmadınız" konuşmasının ardından ortam gerildi.

Divan Kurulu Başkanlığını yapan Yıldırım Kaya başkanlığında seçime geçilmeden önce verilen bir önerge üzerine yapılan oylamada, sayım sırasında gerginlikler yaşandı. Gerginliklere rağmen yapılan sayım sonrasında il başkanlığı ve yönetim seçiminin çarşaf liste ile yapılması kabul edildi. Yönetim seçiminin çarşaf liste ile belirlenmesinin kabul edilmesinin ardından delegeler birbirleri ile sözlü tartışmaya girdi.

Salonda görev alan polis ekiplerinin araya girmesi ile tartışmaların kavgaya dönüşmesi önlendi. Yaşanan uzun tartışmaların ardından delegelerin bir kısmı kongrenin yapıldığı salonu terk ederken, basın mensupları da salondan çıkarıldı.

Genel kurula öğle arası verildi.