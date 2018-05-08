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CHP'li 15 vekil adaylık başvurusu yapamadı

CHP'den İYİ Parti'ye geçirilerek mağdur edilen 15 vekil, Kılıçdaroğlu'nun geri dönün çağrısına rağmen adaylık başvurusu yapamadı.

CHP'li 15 vekil adaylık başvurusu yapamadı

Kasım 2019'da yapılması ön görülen ancak Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli'nin 26 Ağustos 2018'de yapılması teklifi üzerine; iktidar kanadının erken seçim değerlendirmesiyle 24 Haziran 2018'de karar kılması sonucunda, İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışmaları yaşanmıştı.

İKAME VEKİLLER

YSK kararını açıklanmadan, CHP, hayalini kurduğu ittifakın tohumu olarak 15 vekilini kendi partilerinden istifa ettirerek İYİ Parti'ye yollamıştı.

Ardından CHP lideri Kılıçdaroğlu adayları geri çağırdı ve bu isimlerin mağdur edilmeyeceğini isterlerse kendi partilerine dönebileceklerini söyledi.

BAŞVURU YAPAMADILAR

Bu kararın ardından bu isimlerin yeniden aday olup olmayacağı gündeme geldi. CHP mağdur edilmeyecekleri yönünde bir açıklama yaptı ancak CHP'nin vekil aday adayları listesine bu isimler başvuru yapamadı.

SON GÜN 7 MAYIS

CHP'de adaylık başvuruları 7 Mayıs itibariyle sona erdi.

HEPSİ UNUTULDU

Öyle ki; bu isimler parti teşkilatındakiler tarafından telefonla dahi aranmaz oldu. Parti içindeki bazı önemli isimlerin, "Gitseler bir türlü, kalsalar bir türlü" yorumunu yaptığı söyleniyor. (TİMETURK.COM)

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