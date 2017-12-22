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CHP'li Engin Altay'ın itiraf gibi sözleri

Meclis'te söz alan CHP'li Engin Altay, yaptığı konuşmada skandala imza attı. Altay, "hükümet dünyanın en doğru işini yapsa bile yanında olmayacağız" dedi

CHP'li Engin Altay'ın itiraf gibi sözleri

AK Parti hükümetinin millet ve devlet yararına yaptığı ne kadar doğru varsa hepsini eleştiren CHP, Meclis'te konuyla ilgili ilkesini açıkladı.  Meclis Genel Kurulu'nda devam eden görüşmelere, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay'ın sözleri damgasını vurdu.



"ALKIŞLAYACAK HALİMİZ YOK"

Altay'ın itiraf niteliği taşıyan sözleri, Meclis'teki vekilleri de oldukça şaşırttı.

CHP'li Engin Altay, "Bu hükümet dünyanın en doğru işini bile yapsa bizim bu hükümeti alkışlayacak halimiz yok. Milletin bize verdiği görev bu kardeşim. Kaldı ki, bu hükümet çok da yanlış işler yapıyor." diye konuştu.

Elgin Altay'ın bu sözleri hem Meclis'te hem de sosyal medyada büyük tepki topladı.(haber7.com)

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Ak PartiMeclisALTAYEnginCHP
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