CHP'li Hüsnü Bozkurt'un FETÖ'cü danışmanı!

CHP Konya milletvekili Hüsnü Bozkurt, Halk Arenası programına katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Saddam Hüseyin ve Kaddafi örneği vererek öldürmekle tehdit etmişti.

Bozkurt'un sözlerine tepkiler gelmeye devam ederken CHP'li vekilin danışmanının da FETÖ'cü olduğu ortaya çıktı.



DANIŞMANI BYLOCK'TAN İHRAÇ EDİLDİ

Takvim'deki habere göre, CHP'li Bozkurt'un TBMM'deki Danışmanı Ali Arıcı'nın telefonunda FETÖ'cülerin iletişim programı ByLock bulundu. Aralık 2016'da KHK ile Ali Arıcı'nın memuriyet görevine son verildi.



FETÖ'CÜ DANIŞMANINI SAVUNMUŞTU

ByLock kullandığı tespit edilmesinin ardından KHK ile görevinden ihraç edilen Ali Arıcı'ya CHP'li Bozkurt sahip çıkmıştı. Bozkurt, "Bu zamana kadar kendisinin yanlış bir söylemini görmedik. Yaşanan olay bizi üzdü" açıklamasında bulunmuştu..(İnternethaber.com)