CHP MİLLETVEKİLİ ARIK ÖĞRENCİNİN İNTİHARINI GÜNDEME TAŞIDI

Emre G.’nin başarısız geçen bir sınav sonrasında intihar ettiği iddialarını değerlendiren Arık, “Baraj uygulamasının olduğu sınav sisteminde ayrıca dört yanlışın bir doğruyu götürmesi doğru bir uygulama değil. Bana ulaşan şikayetler üzerine Erciyes Üniversitesi rektörünü ve Tıp Fakültesi dekanını arayarak, öğrencilerin mağduriyetini anlattım ancak sonuç alamadık. Şimdi soruyorum; dört yanlış bir doğruyu götürüyor peki kaç doğru bir hayat kurtarıyor” diye sordu.

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi 20 yaşındaki Emre G.’nin intiharının ardından, Emre G.’nin sınıfta kaldığı için intihar ettiğini iddiası gündeme geldi. Genç doktor adayının intiharının ardından gündeme gelen iddiaları değerlendiren CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, kendisinin de mezunu olduğu Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde uygulanan sınav sitemini eleştirdi. Bu konuda kendisine de şikayetlerinulaştığını ifade eden Arık, her yıl en az 150 öğrencinin sınıfta kaldığını belirterek, “Türkiye’nin en seçkin öğrencileri Tıp Fakültelerini seçiyor. Başarılarını kanıtlamış bu gençlerin eğer yarıdan fazlası derslerde başarısız oluyorsa burada sınav sistemini sorgulamak gerekiyor: Bu sınav sistemi öğrencileri sınıfta bırakmak için kurgulanmış bir sınav sistemi. Bana ulaşan bilgiye göre geçen yıl ek bütünleme sınavı sonuçları şöyle:

Sindirim sistemi ders kurulu:

Geçen öğrenci : 40

Kalan öğrenci : 103

Endokrin sistemi ders kurulu

Geçen öğrenci : 31

Kalan öğrenci : 94

Bu çocuklar en zeki çocuklar.

Yarısından fazlası sınıfta kalıyorsa sınav sistemini sorgulamak lazım. Bana ulaşan şikayetler üzerine, zaten zor olan tıp eğitimini daha da zorlaştırmayalım diye, Erciyes Üniversitesi’nin hem Sayın Rektörünü hem de Sayın Tıp Fakültesi dekanını arayarak, öğrencilerin mağduriyetini anlattım ama sonuç alamadım. Baraj uygulamasının olduğu sınav sisteminde ayrıca dört yanlışın bir doğruyu götürmesi doğru bir uygulama değil. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde hem 60 barajı var hem de 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Şimdi soruyorum; dört yanlış bir doğruyu götürüyor peki kaç doğru bir hayat kurtarır. Hiçbir notun insan hayatından daha önemli olmadığını bir kez daha hatırlatarak, aramızdan ayrılan genç kardeşimize Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum” diye konuştu.

