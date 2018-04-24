CHP Milletvekili Özgür Özel kimdir?

Özgür Özel, 21 Eylül 1974 tarihinde Manisa'da doğmuştur. 43 yaşındaki Özgür Özel orta ve lise eğitim öğretim hayatını İzmir'de tamamlamıştır. Özgür Özel Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde lisans eğitimini almıştır. Özgür Özel'in annesi ve babası öğretmendir. Özgür Özel yine kendi gibi eczacı olan Didem Özel ile evlidir ve İpek isminde bir kızı bulunmaktadır.

Özgür Özel, Manisa Eczacılar Odasında 2001 yılından 2017 yılına kadar Genel Sekreter olarak görev yapmış ve iki kez Manisa Eczacı Odasında oda başkanlığı görevini yürütmüştür. Özgür Özel Manisa Akademik Odalar Birliği dönem sözcülüğü ve başkanlığını da yapmıştır. Özgür Özel pek çok federasyon, grup ve forumlarda üye ve delege olarak görev yapmış ayrıca yüzlerce kongre ve konferansta konuşmacı olmuş ve yöneticilik yapmıştır.

Özgür Özel 29 Mart 2009 Türkiye yerel seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Belediye Başkanlığı için aday olmuştur. Daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa şehrinde il delegesi olarak görev yapmıştır.

Özgür Özel 12 Haziran 2011 tarihinde gerçekleştirilen Milletvekili Genel Seçimlerinde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa milletvekili olarak seçilmiştir.

Özgür Özel ismi Türkiye'de Soma Faciası olduğunda çok sık duyulmuştur. Kendisi daha önce maden ocaklarının incelenmesi için meclis komisyonu kurulması için TBMM'ye teklif vermiştir. Daha sonra bu önergeye dikkat çekmek için 29 Nisan 2014 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde konuşma yapmıştır. 13 Mayıs 2014 tarihinde Soma Maden Faciası yaşandığında kendisi ve yaptığı konuşması ile Türkiye'de gündem olmuştur.

Özgür Özel 2015 yılında Çağdaş Gazeteciler Derneği tarafından Yılın Siyasetçisi Ödülüne layık görülmüştür.

Özgür Özel Cumhuriyet Halk Partisi Manisa milletvekili olarak hala görev yapmaktadır. Ayrıca kendisi Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Grupbaşkanvekili olarak görev yapmaktadır. (tercihin yap.com)