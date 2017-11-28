CHP’DE BELGELi GRUP TOPLANTISI

Günün en merak edilen olayı CHP grup toplantısıydı Kemal Kılıçdaroğlu kürsüye çıktı ve elindeki belgeleri açıkladı. Kılıçdaroğlu, Man Adası Devleti'nde kurulan Belvev şirketine Erdoğan'ın yakınlarının para gönderdiğini tarih ve rakam vererek öne sürdü. Ancak Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın para gönderdiğine yönelik bir belge göstermedi.



Sloganlar eşliğinde kürsüye gelen Kılıçdaroğlu, "Bugün herkes merakla bizi izliyor, keyifli bir toplantı yapacağız..." diye sözlerine başladı... İşte Kılıçdaroğlu'nun sözlerinden satır başları:



ŞİMDİ GELİYORUZ KUTUYU AÇMAYA...

Şimdi geliyoruz kutuyu açmaya. Hikaye anlatacağım size. Çorum’da bir konuşma yaptım, Erdoğan’a bazı sorular sordum. Sonra 21 Kasım’da bu grupta yine sorular sordum. Soruyu aynen okuyorum. “Çocuklarının, dünürünün, eniştenin, kardeşinin, eski özel kalem müdürünün vergi cennetlerinde kurulan bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun? Yerli ve milli isen bunun cevabını vereceksin” dedim.



“ERDOĞAN’A TAVSİYEM YANINA BİR DOKTOR AL”

Aradan süre geçti, tık yok. Ben de merak ediyorum niye tık yok. Sonra gazetelerde bir haber okudum. 1,5 milyonluk dava açmış. Vah vah vah ne kadar korktum bilemezsin. Dava açsan ne olur açmasan ne olur. Sen benim soruma adam gibi cevap ver. Sanırım beyefendi de beni dinliyordun. Erdoğan’a tavsiyem yanına bir doktor al, doktor da yanında olsun.



“İSPAT EDELİM. BENİ TANIMIYOR ÖYLE ANLAŞILIYOR”

30 milyar doları nereye harcadın? Ben bilmiyorum, milletvekilleri bilmiyor. Nereye gitti bu 30 milyar dolar. Bir daha sorayım, gözlerinden öperek bir soru daha soruyorum. 30 milyar doları ne zaman, nerede, kimin için harcadın? Cevabını alacağız. Sonra çıktı Balıkesir’de bunu ispat et dedi. Güzel ispat edelim. Beni tanımıyor öyle anlaşılıyor.



“YÖNETİM KURULU TOPLANTILARININ TUTANAKLARI DA BİZDE”

1 Ağustos 2011, Man adası devletinde bir şirket kurulur. Evet küçücük bir ada. Burada bir şirket kurulur, Belvev Limited Şirket. Onun kuruluş senedi de bizde. Noter tasdikini onlar yapmış, ben yapmadım. Bu şirket 1 ağustos 2 Ağustos tarihlerinde yönetim kurulu toplantısı yapar. Bir kişiden oluşmaktadır, Sıdkı Ayan. O yönetim kurulu toplantılarının tutanakları da bizde.



"1 STERLİNLİK ŞİRKET..."

Ayrıca bu kişinin 1 sterlinlik, yönetim kurulu bir kişi, Sıdkı Ayan. Adresini de vereyim, Reşitpaşa caddesi, yol sokak Sarıyer-İstanbul. 1 sterlinlik bir şirket. Ona ait olduğuna dair, hem Türkiye’den hem de man adasının kayıtları var. 15 kasım 2011’de bu şirketi Kasım Öztaş’a devreder. Kasım Öztaş kimdir? Sait Halimpaşa caddesi – Yeniköy-İstanbul adresinde oturuyor.



SIDKI AYAN VE KASIM ÖZTAŞ'I TANIYOR MUSUN?

Ben Erdoğan’a bir soru soruyorum, tekrar. Sıdkı Ayan kimdir tanıyor musun? Eminim benden çok daha iyi biliyorsun kim olduğunu. Peki bu Kasım Öztaş’ı tanıyor musun?



“NİYE GÖNDERİR SENİN KARDEŞİN, OĞLUN, ENİŞTEN?”

Bu şirketin bütün kayıtları bizim elimizde. Diyeceksiniz ki bu şirket, bu şirkete para gitti mi? Para gitti mi? Evet gitti. 15,12-2011 tarihinde Ziya İlgen, 2,5 milyon dolar Belvey şirketine para gönderiyorlar. 1 sterlinlik, 1 kişilik. 15,12,2011 tarihinde Mustafa Erdoğan, 2,5 milyon dolar para gönderiyor. Niye gönderir senin kardeşin? Gariban ölüsü için kefen alırken yüzde 18 öder, sen 2,5 milyonu nasıl gönderiyorsun. 26,12-2011 tarihi Ziya İlgen 1 milyon 250 bin para gönderir. Mustafa Erdoğan 1 milyon 250

27,12,2011 Osman Ketenci, dünür dedim ya. Bu da 1 milyon 250 bin dolar gönderiyor. Mustafa Gündoğan, 1 milyon 250 bin. Dedim ya eski özel kalem müdürü. 28,12,2011 Osman Ketenci 1 milyon dolar. Ahmet Burak Erdoğan, oğlu. 1 milyon 450 bin dolar.



"BÜTÜN SWİFT MESAJLARI ELİMİZDE"

Ahmet Burak Erdoğan, 2 milyon 300 bin dolar gönderiyor. Şimdi diyecekler ki, bunların belgesi var mı? Bütün bu paraların swift mesajları elimizde. Diyeceksiniz ki, bu swift mesajı ne demek. Bankacılara sorduk, yurtdışına dolar gönderirken bu mesajla gönderiyorsunuz. Hepsi elimizde.



"HAYSİYETLİ ADAMSAN GEREĞİNİ YAPACAKSIN"

Bu beni tatmin etmez dedim. Ne lazım bana? Bankaların dekontu lazım dedim. Bu paranın gönderildiği dekontlar. Şimdi diyecekler ki, bu belgeler, ajan verdi şudur budur. Bunların tamamı bankaların resmi kayıtlarıdır. O şirketlerin de kayıtlarında var. hepsinde var, hiç sağa sola kaçmaya gerek yok. Haysiyetli bir adamsan gereğini yapacaksın, nokta.



“SAMSUN’DA 2,5 AYLIK KÜBRA BEBEK AÇIKTAN ÖLDÜ”

Evet, bir kişi bana soruyorlar. “Neden Erdoğan’a bunu söylüyorsun, neden kızıyorsun Erdoğan’a…” Ben bu ülkenin bir vatandaşı olarak Konya Ereğli’de 40 günlük bebek zatürreden öldü. Ve aralık ayında camı kırıktı. O bebeğin hakkını savunmak için ben bunları soruyorum. Samsun’da 2,5 aylık Kübra bebek açıktan öldü. Van Gürpınar’da bir baba 16 kilometrelik yolu sırtında çocuğunun cesediyle gitti. Ben onların hakkını savunmak için sana bu soruyu soruyorum.



“KENDİ ÇOCUKLARINI BAŞKA ADADA ŞİRKET KURDURACAKSIN, SONRA MİLYONLARCA DOLAR GÖNDERECEKSİN”

Devleti yönetenlerin vatandaşlara örnek olması lazım. Vatandaşa diyeceksin ki, vergi ver, vermezsen 3 misli ceza keseceğim. Ama kendi çocuklarını başka adada şirket kurduracaksın, sonra milyonlarca dolar göndereceksin. Sonra ‘dolarlarınızı bozdurun, biz yerli ve milliyiz’ diyeceksin.



"SEN MİLLİ FALAN DEĞİLSİN GAYRİMİLLİSİN"

Sen ne yerlisin ne millisin, sen gayri millisin. Gayri milli bir hükümet parafından yönetiliyoruz. Bütün AK Partili kardeşlerime sesleniyorum. Benim bir hatam varsa söyleyin, alınmam.



“BEN İSPAT ETTİM, ŞİMDİ SÖYLE BAKAYIM ALÇAK KİM?”

Ama yıllar yılı size gelip ahkam kesen, din iman edebiyatı yapar, vergi verin der, dolarınızı bozdurun der. Kendisi alır çocuklarıyla beraber yurtdışına gider, paralar oraya gider. “İspat etmezsen alçaksın” diyorlar. Ben ispat ettim, şimdi söyle bakayım alçak kim?



GÖZÜNÜ SEVDİĞİM ERDOĞAN

Gözünü sevdiğim Erdoğan sen kamyon şoförlerini dinledin mi? mazottan alınan vergiyi biliyor musun sen? Çiftçinin mazotundan kaç lira KDV ÖTV alınıyor biliyor musun sen? Ona gelince parayı alıyorsun, sırtına yıkıyorsun bütün vergiyi. Senin çocukların, enişten, dünürün parayı dışarı götürecek. Kılıçdaroğlu ağzına bant çekecek… Ben bunu yapmam. Niçin? Haksızlıklar karşısında susan dilsiz şeytandır.



KEMAL KILIÇDAROĞLU NE DEMİŞTİ İDDASI NEYDİ?: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçen hafta salı grup toplantısında şu iddiada bulunmuştu: "Sevgili Erdoğan, çocuklarının, bir çıta yükseltiyorum, eniştenin, dünürünün, kardeşinin eski özel kalem müdürünün, yurtdışında vergi cennetlerinde bir şirkete milyonlarca dolar para gönderdiklerini biliyor musun?"

ERDOĞAN NE YANIT VERMİŞTİ: Cumhurbaşkanı Erdoğan da önceki gün İstanbul'da bu suçlamaya şu cevabı vermişti: "Tayyip Erdoğan’ın, yurtdışında bir kuruş parası varsa herhangi bir bankada, çıksın bunu ispat etsin. İspat ettiği anda cumhurbaşkanlığı makamında bir dakika durmayacağımın taahhüdünü veriyorum. Bunu ispat edemeyen Kemal acaba o makamında duracak mı? O da bunun bana taahhüdünü versin".



Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Müptezel, müfteri...

ERDOĞAN BUGÜN NE DEDİ: Erdoğan bugünkü grup toplantısında da meydan okuyamayı sürdürdü ve şunları söyledi: 'Biraz sonra grup toplantısında güya belge açıklayacakmış. Geçmişte defalarca iddia ettiği yalan ve yanlışlığı bizimle ilgisi olmadığı ispatlanmış konuları ısıtıp ısıtıp yeniden gündeme getirecektir. Biliyorsunuz müflis tüccar eski defterleri karıştırırmış. Bu da yine aynı şekilde bakıyorsunuz yine kendine bir yerlerden bir şey gönderiliyor onlarla uğraşıyor. Benim çağrım açık. Elinde benim yurtdışına milyonlarca dolar paralar gönderdiğimi söylüyor. Belgesi var mı? Yok. Meselenin dünürlere kadar götürülmesi zaten saçmalığın dik alası."

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